El italiano Danilo Gallinari volvió a Puerto Rico a menos de dos semanas del inicio de la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), aunque esta vez no piensa pisar un tabloncillo tras anunciar su retiro como jugador profesional en diciembre pasado.

El Jugador Más Valioso (MVP, en inglés) de la serie final 2025 con los Vaqueros de Bayamón está trabajando como comentarista en las transmisiones de los juegos del clasificatorio femenino a la Copa del Mundo de la FIBA 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Se siente bien estar de vuelta en la isla. Vivo en Miami, así que es fácil venir acá porque queda cerca de mi casa. Además, me encanta regresar a mi segundo hogar”, compartió Gallinari a Primera Hora previo al partido entre Puerto Rico e Italia.

“Trabajé como comentarista mientras era jugador. Lo hice recientemente con la NBA en una transmisión de ESPN durante el G League Winter Showcase. Es algo que me gusta, y esta vez tuve la oportunidad de hacerlo con FIBA”, continuó.

Gallinari, de 37 años, debutó con los Vaqueros en la campaña anterior del BSN. Junto a JaVale McGee y Chris Duarte, formó parte de un poderoso trío de refuerzos que contrató el coapoderado Carlos Arroyo en busca de traerle a Bayamón su decimoséptimo campeonato. Los tres cumplieron con la encomienda que les dieron y dominaron tanto la regular como la postemporada hasta eventualmente ganar el cetro.

La dupla de Danilo Gallinari, a la izquierda, y JaVale McGee durante la temporada 2025 del BSN. ( BSN )

En su caso, Gallinari fue nombrado MVP de la serie final ante los Leones de Ponce luego de promediar 24.5 puntos, 6.5 rebotes y cuatro asistencias a lo largo de cinco partidos. Sin embargo, hace tres meses tomó la sorpresiva decisión de dejar todo esto atrás y retirarse del deporte para dedicarle mayor tiempo a su esposa, la periodista deportiva Eleonora Boi, y sus tres hijos.

“Es importante, como jugador, terminar tu carrera en una nota alta y de la manera en que quieres hacerlo. Yo tuve la oportunidad de hacerlo y se siente muy bien. Ahora soy papá a tiempo completo. He pasado mucho tiempo en casa con mis hijos. Tengo tres, así que es una casa muy movida, como puedes imaginar”, contó el italiano.

Los Vaqueros no han anunciado a sus tres importados para el torneo 2026, que comienza el 21 de marzo. De hecho, son el único de los 12 equipos que conforman la liga que no lo ha hecho. Para esta fecha el año pasado, tanto Gallinari como McGee y Duarte estaban confirmados. Aunque hay muchos rumores en las redes sociales sobre quiénes podrían ser, Arroyo ha dicho abiertamente que el retiro del italiano cambió los planes que tenía para la franquicia esta temporada.

Gallinari, por su parte, confesó a este medio que llegó a contemplar volver este año a la llamada “liga más dura”, pero entendió que ya era momento de ponerle fin a su carrera porque su cuerpo y su mente no le permitirían competir al nivel con el que enamoró a la fanaticada de Bayamón.

“Lo llegué a pensar, pero mi mente y mi cuerpo están en paz con la forma en que terminé mi carrera. Si hubiera continuado jugando baloncesto, solo lo habría hecho con los Vaqueros, pero se siente bien estar de vuelta en la isla y disfrutar de las buenas memorias que hice aquí”, admitió el delantero, de 6’10” de estatura.

El italiano Danilo Gallinari alza el premio de Jugador Más Valioso de la serie final 2025. ( EDGARDO MEDINA MILLAN )

El canastero, que jugó 14 años en la NBA, capturó su primer campeonato como jugador profesional en el BSN. Por eso le guarda un cariño especial a los Vaqueros y a Puerto Rico. Por la forma en que jugó en 2025, cualquiera pensaría que podría estar varias campañas más dominando la “más dura”. Gallinari está consciente de eso y hasta bromeó con que, si decide salir del retiro, Bayamón ganaría un segundo cetro consecutivo.

“Si juego esta temporada, ganamos el campeonato y ganó el MVP de nuevo, pero me siento bien. Cuando la mente y el cuerpo están listos para dejar de jugar, es complicado. En Puerto Rico, jugamos 50 juegos en menos de cinco meses. Es un calendario difícil. Estoy contento por haber jugado en el BSN, pero hasta ahí”, explicó el italiano.

Gallinari relató que estará presente el domingo, 22 de marzo, en el Coliseo Rubén Rodríguez durante el juego inaugural de los Vaqueros contra los Cangrejeros de Santurce para recibir su sortija de campeonato.