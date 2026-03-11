Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

--------

Puerto Rico afrontará este viernes y sábado su mayor reto en lo que va del Clásico Mundial de Béisbol cuando salte al terreno del Daikin Park en Houston, Texas, para disputar los cuartos de final ante Italia o México sin José Berríos en el bullpen.

Al igual que Francisco Lindor y Carlos Correa, Berríos no cumplió con los requisitos para una póliza de seguro que le hubiese permitido integrarse a esta edición del Team Rubio. Pero esta baja quizá no sea tan grave como podría parecer de primera impresión.

PUBLICIDAD

Esto se debe a que el pitcheo de Puerto Rico ha sido el más dominante hasta la fecha entre los 20 equipos que están participando en el Clásico Mundial. El cuerpo monticular de los boricuas posee una efectividad de 1.22, la más baja del torneo, tras permitir cinco carreras limpias a lo largo de 36 entradas.

“Ha sido algo extraordinario. Crédito a José Rosado, Martín Maldonado, Christian Vázquez y Yadier Molina, que también le ha dado la confianza a los lanzadores y yo creo que de eso se trata. Muchas veces no sabemos si el lanzador está listo si no se le brinda la oportunidad”, expresó Carlos Beltrán, gerente general del Team Rubio, a Primera Hora .

“Pienso que, gracias a Dios, Yadier ha hecho un gran trabajo poniendo a los muchachos en buenas posiciones. No hay duda de que ver esa disponibilidad y ese deseo de hacerlo bien por parte de los muchachos ayuda en lo que es la química”, continuó.

Seth Lugo, un veterano con 10 años de experiencia en las Grandes Ligas, abrió el primer juego de Puerto Rico ante Colombia. Se agenció la victoria tras lanzar cuatro entradas en blanco, en las que ponchó a tres, concedió dos bases por bolas y permitió tres indiscutibles.

Seth Lugo abrió el primer juego de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol ante Colombia. ( Xavier Araújo )

En los siguientes dos partidos, Molina apostó por los prospectos Eduardo Rivera y Elmer Rodríguez y ambos cumplieron. Rivera, un zurdo de 22 años, abanicó a cinco, otorgó un boleto y toleró un sencillo en cuatro capítulos y un tercio en blanco frente a Panamá. Rodríguez, por su parte, ponchó a tres, regaló tres bases por bolas y dio paso a un imparable en tres innings sin carreras.

PUBLICIDAD

El único abridor del Team Rubio que presentó problemas en la fase de grupos fue José de León, el martes contra Canadá. De León cargó con la única derrota de Puerto Rico en esta primera etapa del torneo, al permitir dos carreras limpias en dos entradas y dos tercios.

Lugo volverá a abrir en Houston, pero el relevista boricua que mejor ha lucido hasta ahora lo es Luis Quiñones, quien ha lanzado cuatro entradas en blanco con siete ponches. Edwin “Sugar” Díaz, el mejor cerrador pagado anualmente en las Grandes Ligas, confía que el cuerpo monticular de Puerto Rico continuará desafiando los pronósticos en el certamen.

“Desde el día uno la mentalidad era ser cazador y no ser la liebre, y así es que estamos lanzando: como cazadores. Estamos saliendo a cazar al oponente y creo que todo el mundo lo ha hecho bien. Los abridores y el bullpen han hecho un excelente trabajo”, contó Díaz en un aparte con este medio.

El taponero naguabeño ha representado al Team Rubio en las últimas tres ediciones del Clásico Mundial y lo ha vivido todo: desde la corrida invicta que llevó al equipo a la final en 2017, hasta una devastadora lesión mientras celebraba una emocionante victoria sobre República Dominicana en 2023.

Pero, de aquel grupo eliminado por México en los cuartos de final del certamen anterior, los lanzadores que repitieron esta vez fueron: de León, Edwin Díaz, José Espada, Jorge López, Jovani Morán y Luis Quiñones. El resto se está probando por primera vez en el torneo.

PUBLICIDAD

“Pienso que cada año mejoramos. Tenemos mucho pitcheo comparando con el 2017 y 2023. Hay muchos jóvenes nuevos, pero que tienen un gran brazo y han hecho el trabajo. Quizá no tengan la experiencia en Grandes Ligas, pero han pitchado aquí en invernal y en ligas menores”, opinó el cerrador de los campeones Dodgers de Los Ángeles.

“Hay que darle la confianza. Ellos saben lo que tienen que hacer. Obviamente, no han lanzado en escenarios como este, pero supieron controlar sus emociones y, al final del día, hicieron su trabajo, que era lo más importante”, agregó.

El zurdo Eduardo Rivera abrió el segundo partido de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol contra Panamá. ( Carlos Rivera Giusti )

Díaz, de 31 años, compartió que antes del Clásico Mundial aconsejó a los nuevos integrantes del cuerpo monticular de Puerto Rico que mantuvieran la calma sin importar lo que estuviese sucediendo en el partido. Les recomendó caminar en la loma, planificar cada lanzamiento y tomarse uno a la vez.

“Creo que Elmer y Eduardo lo hicieron superbién. Me siento bien contento por ellos. Son dos brazos con los que contamos para el futuro… Pienso que el pitcheo es la fortaleza de este equipo y lo hemos demostrado en los juegos. Hemos lanzado increíble y hemos hecho el trabajo. Obviamente, la ofensiva ha estado ahí y la defensa ha sido increíble, pero al final del día, si el cuerpo monticular hace el trabajo, vamos a tener buenos juegos y eso es lo que ha pasado”, compartió el relevista.

Díaz, por su parte, también ha cumplido con su rol como cerrador. En los dos juegos que ha puesto a sonar la efectividad, no permitió carreras, ponchó a cinco, no regaló bases por bola y solo permitió un indiscutible ante los siete bateadores que enfrentó. Estará disponible para subir a la loma el viernes o sábado.

PUBLICIDAD

“Me he sentido superbién. Me fue increíble en el juego del sábado. Estoy en el proceso de entrenamiento primaveral, preparándome. Espero que cada salida me vaya mejor y hacer lo que hice el sábado, que fue atacar los bateadores rápido para terminarlos rápido. Uno, como cerrador, trata de ser económico y eso fue lo que hice”, admitió el taponero.

“Han aceptado el reto de competir”

Fernando Cruz también es uno de los lanzadores con más experiencia en el cuerpo monticular. El relevista de los Yankees de Nueva York también mantuvo su cero en carreras durante la entrada y un tercio que lanzó, además, abanicó a dos y concedió dos boletos. Al igual que Díaz, aplaudió el trabajo de los lanzadores en esta primera fase del certamen.

El relevista Fernando Cruz durante la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol. ( Xavier Araújo )

“Los muchachos han aceptado el reto de competir. Esto es un evento de competir y estar dispuesto. No le han temido al escenario. Se han mojado los pies. Vimos el sábado a un Elmer Rodríguez un poquito ansioso o nervioso, pero después demostró de qué está hecho y nos llevó a darle la pelota a otras personas en los últimos innings”, comentó Cruz en una conferencia.

“Estos muchachos son bien receptivos. Son personas con hambre que quieren aprender. Como he dicho durante todo el torneo, yo creo más en el deseo que en el talento. Creo que mi carrera se ha debido a eso y creo que es lo que nos llevará al éxito”, añadió el derecho que debutó como novato en las Mayores a sus 32 años.