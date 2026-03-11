Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

Por primera vez en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, Cuba no logró avanzar a la segunda ronda del torneo tras caer por 7-2 ante Canadá en su último partido de la fase de grupos este miércoles en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

El resultado, en cambio, selló la histórica clasificación del conjunto canadiense, que por primera vez en seis ediciones del certamen mundialista, consiguió avanzar a los cuartos de final.

Desde la inauguración del torneo en 2006, Cuba siempre había logrado superar la fase inicial, pero esta vez el desenlace fue distinto en un grupo A, que integró, a su vez, a Puerto Rico, Colombia y Panamá.

Los cubanos, que terminaron con foja de 2-2, superaron sus primeros dos choques ante Panamá y Colombia, y sufrieron reveses frente a los favoritos de la llave; Puerto Rico y Canadá.

“Es primera vez que no pasamos a la segunda ronda. Ya todos saben el trabajo que pasamos para llegar hasta aquí. Se trabajó, pero de la forma que se jugó hoy es muy difícil poder ganar un juego de pelota”, expresó el piloto cubano, Germán Mesa, en la conferencia de prensa posterior al choque.

Mesa explicó que algunas decisiones, particularmente en la alineación, que buscaban mejorar la producción ofensiva, afectaron el rendimiento defensivo de la novena.

“Sacrificamos la defensa por la ofensiva porque el equipo también estaba produciendo poco. Esas son cosas que pasan en el béisbol, hay que sacarle experiencia a todas las cosas que están pasando”, señaló.

Para Mesa, la eliminación debe servir como punto de partida para evaluar la confección del conjunto y la preparación de cara a futuros eventos internacionales. Cuba fue subcampeón en la primera edición del 2006.

“Tenemos que seguir trabajando con tiempo en las cosas, en las deficiencias que hemos estado teniendo en estos eventos, sobre todo en la selección de los jugadores... Esto es una experiencia que nos da la posibilidad de analizar qué es lo que tenemos que mejorar, que es lo que tenemos cambiar, y vamos a trabajar en esa dirección”, afirmó.

“No veníamos como favoritos. Nadie daba ni un peso por nosotros. Dimos la batalla con el equipo que tenemos”, agregó, aunque admitió que el último juego dejó sensaciones amargas.

Celebra Canadá

Mientras Cuba se despide del torneo, Canadá celebra su hito histórico. La novena dirigido por Ernie Whitt, quien ha estado al frente del equipo en todas las ediciones del Clásico, logró finalmente el ansiado pase a la segunda ronda.

Your #WorldBaseballClassic Pool A winner: Team Canada 🇨🇦 pic.twitter.com/lGzy2SpwBl — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2026

“Estoy muy emocionado, ha sido un largo camino. El equipo realmente se ha unido. Aún dejamos a demasiada gente en base y cometimos algunos errores que no debimos, pero espero que, a medida que avancemos, los corrijamos”, manifestó Whitt.

Aunque Puerto Rico y Canadá concluyeron con el mismo récord de 3-1, los canadienses avanzan en el primer lugar del grupo tras derrotar, 3-2, a los boricuas la noche del martes.

El Team Rubio y Canadá esperan por el choque entre Italia y México esta noche del miércoles para conocer el día y rival al que se medirán en el Daikin Park, hogar de los Astros de Houston.

Los boricuas enfrentarán al equipo que finalice en la primera posición del Grupo B, que también integra a Estados Unidos. Canadá, por su parte, verá acción ante el segundo clasificado.

Tiebreaker scenarios for Italy, Mexico and USA in Pool B: https://t.co/PxppTDqHWd pic.twitter.com/TzWhLRVr3o — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2026

“No vamos a animar a nadie más que a nosotros mismos esta noche en el avión a Houston”, comentó el mánager entre risas.

“El rival, probablemente lo sabremos cuando aterricemos, pero nos prepararemos para eso. Es increíble, puede pasar cualquier cosa, por eso jugamos y estaremos preparados. Quien sea nuestro rival, tendrá una mala racha”, aseguró Whitt.