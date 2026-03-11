Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

Yadier Molina y el equipo de Puerto Rico viajarán este miércoles a Houston, Texas, llenos de optimismo a pesar del golpe que recibieron previo a su último juego de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol.

Unos 50 minutos antes de que los boricuas saltaran al terreno del Estadio Hiram Bithorn para enfrentar a Canadá, el gerente general Carlos Beltrán fue notificado de que José Berríos no estará disponible para lanzar en los cuartos de final tras no recibir el permiso de la aseguradora National Financial Partners (NFT).

Berríos, cuya participación en los cuartos de final había sido anunciada por Beltrán el jueves por la tarde, se unió a Francisco Lindor y Carlos Correa entre las estrellas boricuas que no pudieron defender los colores de la monoestrellada en esta edición del torneo debido a problemas con los seguros.

Sin embargo, Molina está confiado de que la novena continuará desafiando los pronósticos luego de su desempeño en la primera etapa del certamen, aunque admitió que la baja de “La Makina” cambiaría sus planes.

Esto debido a que había compartido que Seth Lugo abriría el partido de los cuartos de final por Puerto Rico, mientras que Berríos saldría del bullpen. La próxima etapa del Clásico Mundial se jugará entre el 13 y 14 de marzo en el Daikin Park de Houston, Texas.

“Es frustrante, pero seguimos positivos. Sabemos que tenemos a un grupo súper joven y talentoso, que va a dar todo por Puerto Rico, pero no quita que sea frustrante para la gerencia y los coaches que los jugadores elites no puedan participar en este tipo de torneo”, confesó Molina en una conferencia después del revés ante los canadienses.

“Hace varias horas confirmé que teníamos esperanzas de que Berríos se uniría al equipo, pero antes de comenzar el partido recibimos la noticia. Obviamente, es una noticia bien frustrante y dolorosa porque teníamos muchos planes con Berríos, pero hay que seguir adelante. Mañana (miércoles) tenemos un día libre porque viajamos y vamos a pensar en lo que vamos a hacer”, abundó a preguntas de Primera Hora .

Puerto Rico se despidió el martes del Estadio Hiram Bithorn con una derrota, 3-2, ante Canadá frente a 18,997 fanáticos. Con el triunfo, los canadienses acabaron con el invicto del Team Rubio. Los puertorriqueños, en cambio, permanecen en el tope del Grupo A con marca de 3-1, aunque una victoria de Canadá sobre Cuba este miércoles haría que la novena patria descendiera a la segunda posición de su llave.

Independientemente del resultado de ese encuentro, Molina se mostró complacido con lo que vio de su equipo en la fase de grupos, sobre todo considerando que, con las bajas de Lindor, Correa y Báez, muchos daban por eliminado a este grupo cuando la plantilla fue anunciada a principios de febrero.

“Me siento bien contento con lo que pasó. Estamos en una posición de que vamos para una segunda ronda. Jugamos buen béisbol y lanzamos superbién, ¿qué te puedo decir? Bien orgulloso de mi equipo y del talento de los jóvenes. Cumplimos la meta, que era pasar. Ahora depende en qué posición pasemos. Obviamente, para tú ser campeón necesitas ganarle a todos los equipos buenos y estamos en una buena posición”, aseguró el piloto boricua.

Además de Berríos, el equipo de Puerto Rico tenía en la lista de reservas a los lanzadores Alexis Díaz y Jonathan Bermúdez. No obstante, Molina compartió que la gerencia no está contemplando hacer cambios en el róster de cara a los cuartos de final. La realidad es que el cuerpo monticular del Team Rubio superó todas las expectativas al liderar el torneo con la efectividad más baja (1.22), pero su bateo dejó mucho por desear (.211).

Conocerá a su rival este miércoles

Puerto Rico cruzará en los cuartos de final con un integrante del Grupo B, donde el panorama tampoco está claro tras los resultados de la jornada del martes. Italia (3-0) lidera la llave con su sorpresiva victoria ante Estados Unidos. Le siguen los estadounidenses (3-1) y México (2-1). Los mexicanos tienen programado enfrentarse este miércoles a los italianos.

Un triunfo de México provocaría un triple empate y Estados Unidos, favorito a ganar el Clásico Mundial, quedaría eliminado en la fase de grupos por diferencia de carreras.

“La preparación de uno… Vamos a esperar los resultados, pero sabemos que nos vamos a enfrentar a buenos equipos. Son equipos que han ganado en su grupo y van a tener buenos talentos. No va a ser fácil, pero estamos confiados en este grupo y nos vamos a preparar muy bien con quien sea que nos toque”, declaró Molina.

“A meter mano. Yo confío en este talento y lo hemos hecho. Tuvimos un buen torneo aquí. Tuvimos un buen pitcheo. La ofensiva quizá hay que mejorarla un poco y tratar de hacer un poquito más de carreras, pero confío en los muchachos”, continuó.

Despierta Arenado

Tal vez la mejor noticia que pudo haber obtenido Puerto Rico tras el juego del martes ante Canadá fue el despertar ofensivo de Nolan Arenado, que hasta esa jornada estaba bateando para .000. El antesalista, cuya defensa ha sido impecable a lo largo del Clásico Mundial, bateó de 4-3 e impulsó una carrera frente a los canadienses.

Nolan Arenado bateó de 4-3 contra Canadá. ( Xavier Araújo )

“A buen momento (despertó ofensivamente). Te digo, cosas buenas van a venir. Pienso que la ofensiva, como equipo, va a mejorar. Ver a Arenado tener una noche como hoy es algo bueno. Es algo que él ha trabajado mucho en la última semana para tratar de llegar a donde estuvo en el juego de hoy (martes). Pienso que vamos a ver un Arenado bien diferente en los próximos juegos”, opinó el dirigente del Team Rubio sobre el 10 veces ganador del Guante de Oro.