Puerto Rico sufrió este martes su primer revés en el Clásico Mundial de Béisbol por marcador, 3-2, ante Canadá en su cuarto partido de la fase de grupos en el Estadio Hiram Bithorn.

Así las cosas, frente a 18,997 personas, los boricuas perdieron el invicto en el Grupo A y concluyeron la primera vuelta del torneo con récord de 3-1.

Los canadienses, por su parte, mejoraron su foja a 2-1.

Aunque el lunes, el Team Rubio aseguró su boleto a los cuartos de final del certamen mundialista al derrotar a Cuba, deberá esperar por el resultado del choque del miércoles entre los cubanos y Canadá en el Bithorn para conocer su lugar en la llave.

Los boricuas, que aún desconocen su rival entre Estados Unidos, Italia y México en la segunda ronda, jugarán el fin de semana en el Daikin Park, hogar de los Astros de Houston.

Nolan Arenado, dueño de 10 Guantes de Oro en las Mayores, puso a la afición boricua a corear su apellido luego de deslizarse en territorio fuera para atrapar un elevado de Liam Hicks para el segundo out de la tercera entrada.

Tras la joya defensiva, Puerto Rico estuvo a punto de finalizar el episodio sin embargo, Clarke y Edouard Julien pegaron dos líneas consecutivas por el jardín derecho para colocar corredores en primera y segunda. Acto seguido, el abridor isabelino, José de León le pegó un bolazo a Josh Naylor para congestionar el tránsito.

De León, que cargó con el revés, fue sustituido por el relevista Rico García, que concedió dos boletos gratis al hilo para que así Canadá tomará el comando del duelo, 2-1.

Puerto Rico abrió el encuentro con boletos gratis a Bryan Torres y Heliot Ramos. Acto seguido, Arenado conectó una línea por el jardín izquierdo para remolcar la primera carrera del Team Rubio y colocar el marcador, 1-0.

De hecho, fue el primer imparable de Arenado en 11 oportunidades al bate. El antesalista estuvo a poco de una noche perfecta al batear de 4-3.

Tras el indiscutible, Ramos quiso adelantar hasta la tercera base, pero fue puesto fuera tras un tiro del patrullero central Clarke. Con una línea de out de Eddie Rosario y un ponche de Christian Vázquez, los boricuas cerraron el capítulo.

Canadá aumentó la ventaja a 3-1 por un sencillo por el bosque derecho de Abraham Toro en el cuarto inning.

En la parte baja del mismo episodio, Puerto Rico arrancó con un imparable de Arenado y otro de Rosario. Vázquez movió a los corredores con un toque de sacrificio. Eventualmente, Arenado anotó la segunda carrera tras una línea de out de Martín “Machete” Maldonado para disminuir el déficit a 3-2.

El veterano entró como bateador emergente en sustitución de MJ Meléndez, y se quedó protegiendo la receptoría. Vázquez se movió a la inicial.

Después de dos retirados, Torres sacudió un doble por el central en la tercera entrada, pero con un elevado de Ramos, Puerto Rico puso fin a la amenaza ofensiva.

Los canadiense no querían detenerse. A ley de un out para cerrar la sexta entrada, el relevista José Espada concedió dos boletos gratis a Caissie y Toro para colocar dos en base. El ponceño apagó el fuego ponchando a Hicks con un lanzamiento cuatro costuras a 92 millas por hora (mph).

Puerto Rico volvió a abrir la sexta con hombre en la inicial luego del tercer indiscutible de Arenado, pero Canadá sacó los siguientes tres bateadores.

En el séptimo episodio, el dirigente boricua, Yadier Molina, buscaba una reacción ofensiva y trajo a Carlos Cortés, Willi Castro y Darell Hernáiz en sustitución de Matthew Lugo, Luis Vázquez y Edwin Arroyo, respectivamente. No obstante, no lograron ejecutar.

En la novena entrada, Canadá llenó las almohadillas luego de un doble de Caissie, un bolazo a Hicks de los envíos de Ricardo Vélez, y otro a Clarke, pero del brazo de Ángel Reyes. Minutos después, el derecho abanicó a Julien y sacó de out a Naylor para poner fin a la amenaza.

Logan Allen se agenció el triunfo al lanzar tres entradas, permitir una carrera, cuatro imparables y abanicar a dos rivales. Brock Dykxhoorn se apuntó el salvamento en tres capítulos sin tolerar anotaciones ni inatrapables.