La escena de los jugadores y el cuerpo técnico reunidos en el centro del diamante orando en el terreno del Estadio Hiram Bithorn después de cada triunfo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol pareciera un acto planificado.

No obstante, el relevista boricua Fernando Cruz aclaró este martes en conferencia de prensa, previo al choque contra Canadá, que ese momento no fue planeado.

Según explicó, la oración que el equipo realiza nació de manera natural dentro de la novena.

“Esta es la isla del Cordero. Sabemos y creemos que nuestro talento y nuestras habilidades nos las dio Dios. Somos bendecidos con nuestras habilidades y nuestros dones. Le damos la honra y la gloria al Señor”, expresó Cruz.

El lanzador doradeñoexplicó que el primer día, tras concluir el partido, varios jugadores decidieron reunirse espontáneamente en el terreno para agradecer.

“La verdad es que esto salió orgánicamente de nuestro corazón. No fue nada que planeamos. El primer día se acabó el juego y decidimos reunirnos en el medio del terreno a declarar la palabra y darle gracias al Señor, a estar agradecidos como siempre hemos estado. Fue algo bien orgánico”, relató sobre el momento, que nació desde el primer choque el pasado viernes frente a Colombia.

Cruz aseguró que existe un momento espiritual que sí está programado.

“La oración antes del juego es planificada, pero la de después es algo orgánico. Salió de nosotros porque sabemos de quiénes son los dones y las habilidades”, añadió.

Previo al encuentro frente a los canadienses, Puerto Rico ha comenzado el torneo con paso perfecto con marca de 3-0. Luego del lunes asegurar su boleto a los cuartos de final, el Team Rubio luchará este partido en busca de concluir el primer puesto del Grupo A.