Este martes marcará un momento cargado de emoción para el béisbol puertorriqueño cuando el receptor Martín “Machete” Maldonado dispute en suelo boricua su último partido de su carrera profesional en el cierre del Team Rubio en la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol ante Canada.

Puerto Rico llega al encuentro en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan con marca perfecta de 3-0 en el Grupo A. Una victoria sobre los canadiense aseguraría el primer lugar de la llave. El equipo avanzó el lunes con el triunfo ante Cuba a los cuartos de final del torneo, que se disputará este fin de semana en el Daikin Park, hogar de los Astros de Houston.

Pero más allá del resultado, el veterano, de 39 años, se prepara para despedirse de la afición que lo vio activo por 15 temporadas en las Mayores y 11 en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con los Indios de Mayagüez, a quienes dirigirá en la venidera campaña 2026-27.

“Quiero terminar como siempre he dicho. Hay muchos niños en el estadio viendo a uno, y uno puede tener la oportunidad de darle esperanza, darle esa visión de que sí se puede lograr”, compartió Maldonado luego del triunfo del lunes en conferencia de prensa.

El naguabeño también reflexionó sobre lo que significa cerrar este capítulo frente a su gente. Aseguró que son unas 70 taquillas las que reparte en cada choque entre su gente querida.

“Estar aquí frente a mi familia, amistades, mis hijos, mi mamá y muchos amigos es un honor. Tengo como 70 tickets por día. Creo que no hay mejor bendición y mejor satisfacción de terminar mi carrera de esta manera, frente a muchas personas que pusieron su granito para ayudarme a llegar a donde llegué en Grandes Ligas y nunca tuvieron la oportunidad de verme en persona", manifestó el ganador de un Guante de Oro con los Angels de Los Ángeles y una Serie Mundial en el 2022 con los Astros.

Maldonado no estará detrás del plato en el partido contra Canadá (1-1). El dirigente boricua, Yadier Molina, confirmó que la receptoría será para Christian Vázquez, con quien ‘Machete’ ha estado alternando durante el torneo.

Aun así, Molina aseguró que el capitán recibirá la ovación del público.

“Va Christian Vázquez, pero sí en algún momento buscaremos la oportunidad para que la gente se despida de Martín y que Martín se despida de ellos aquí en Puerto Rico”, sentenció el piloto.

El nuevo asistente especial de operaciones de Grandes Ligas de los Braves de Atlanta anunció su retiro del terreno el pasado octubre a través de un emotivo video en sus redes sociales.