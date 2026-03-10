Aunque con el boleto a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol ya asegurado, Puerto Rico no bajará la intensidad.

La novena boricua ahora tiene la mira puesta en cerrar la fase de grupos en la primera posición, y para ese objetivo el dirigente, Yadier Molina, confirmó que el derecho José De León será el abridor del martes ante Canadá.

Puerto Rico llega al compromiso tras vencer 4-1 a Cuba el lunes, una victoria que garantizó su clasificación a la siguiente ronda del torneo. Sin embargo, dentro del equipo, la mentalidad será la misma con la que comenzaron la competencia el pasado viernes.

“Sabemos que mañana (martes) es un juego importante. Mañana (martes) va a empezar José de León, que ha estado en este escenario muchas veces. La última vez que pitchó tuvo un juego perfecto. Confiamos plenamente en él”, expresó en conferencia de prensa tras la victoria, que colocó la marca boricua en 3-0.

El derecho fue protagonista en la pasada edición del torneo cuando lanzó 5.2 entradas con 10 ponches ante Israel, actuación que formó parte del histórico juego perfecto combinado de Puerto Rico.

Molina explicó, además, que luego de tres días intensos de acción, evaluará el estado físico de algunos jugadores para definir el alineación. Canadá, con récord de 1-1, viene de un día de descanso.

“Voy a hablar con los jugadores ahora. Justo ahora (después del juego) no tuve la oportunidad, pero voy a hablar con (Nolan) Arenado y (Willi) Castro para ver cómo se sienten. Hablaré con los jugadores y luego, después de hablar con ellos y ver qué tan bien salimos. Intentaremos dar lo mejor de nosotros para intentar ganar el partido”, manifestó.

“Jugar fuerte”

Si Puerto Rico vence a Canadá son los líderes del Grupo A y evitarán enfrentarse al equipo que finalice primero en el Grupo B. Podría ser Estados Unidos, Italia o México. Contra alguno de ellos, el Team Rubio se medirá el próximo viernes o sábado en el Daikin Park, hogar de los Astros de Houston.

Así las cosas, en el clubhouse el mensaje es claro: mantener la misma mentalidad que ha marcado el paso del equipo en el torneo.

“La mentalidad es la misma: salir a jugar fuerte. Sabemos que Canadá es un rival complicado y con experiencia, pero queremos llegar a Houston en el primer lugar, así que esperamos salir a ganar desde el primer inning”, afirmó el receptor Martín “Machete” Maldonado también en la conferencia.

Por su parte, el taponero Edwin “Sugar” Díaz resaltó el momento que atraviesa la novena, señalando que el éxito ha sido producto del trabajo en todas las facetas del juego.

“Estamos jugando buena pelota. Los lanzadores están haciendo un gran trabajo, la ofensiva está produciendo en los momentos oportunos y la defensa ha estado increíble”, comentó.

Díaz también dejó claro que está listo para volver a lanzar si el juego lo requiere. El estelar relevista realizó 12 lanzamientos ante Cuba para apuntarse su segundo salvamento del torneo, por lo que su disponibilidad dependerá del desarrollo del partido.

“Estoy disponible. Todo depende de cómo vaya el juego y de los lanzamientos. Esta vez no tiré muchos, así que veremos cómo se maneja mañana”, concluyó.