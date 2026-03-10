Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

El capitán boricua Martín “Machete” Maldonado trataba de reconstruir en su mente en el momento ofensivo más importantes de Puerto Rico en el choque ante Cuba el lunes en el Estadio Hiram Bithorn.

Sin embargo, el propio protagonista confesó que no recuerda exactamente qué ocurrió en el turno que cambió el rumbo del tercer partido del Team Rubio de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol.

Puerto Rico derrotó 4-1 a Cuba y aseguró su pase a los cuartos de final del torneo, en un encuentro que se definió temprano gracias a un doble productor de Maldonado en la segunda entrada que remolcó las primeras tres carreras del conjunto boricua.

“Ese doble no me acuerdo de nada, no sé ni lo que hice. Entiendo que hay que darle mérito a los bateadores antes que yo, que cogieron buenos turnos y pudieron llegar a base para yo dar ese doble productivo”, compartió el receptor puertorriqueño en la conferencia de presa tras la victoria.

El rally comenzó con Eddie Rosario, quien se embasó por jugada de selección. Luego, con uno retirado, Emmanuel “Pulpo” Rivera conectó una línea al jardín izquierdo para mantener viva la amenaza. El turno más exigente llegó con MJ Meléndez, quien protagonizó un largo duelo contra el lanzador cubano Julio Robaina.

Meléndez peleó durante 10 lanzamientos antes de negociar una base por bolas que llenó las bases y preparó el escenario para Maldonado.

“MJ cogió tremenda base por bolas con un zurdo top. Es lo que hemos hablado desde el primer día. Es no tratar de hacer de más, pasarle el turno a la persona de atrás que él lo va a hacer”, agregó Maldonado, de 39 años.

La cuarta anotación de los puertorriqueños arribó tras un elevado de sacrificio de Cortés, que trajo al plato a Heliot Ramos.

Por su parte, el dirigente Yadier Molina destacó el enfoque colectivo del equipo y el trabajo que se ha realizado con el cuerpo de instructores de bateo, que incluye a Edgar Martínez y Juan “Igor” González.

“Muy contento con la victoria, muy contento con el pase”, expresó Molina en la conferencia. “Los muchachos están trabajando fuerte junto a los hitting coach“, dijo.

“Sabemos que no somos un equipo tan ofensivo, nosotros lo sabemos, pero estamos haciendo las pequeñas cosas y vamos de menos a más”, agregó el piloto.

Puerto Rico, que ostenta marca perfecta de 3-0 cuando le resta un juego el martes frente a Canadá, conectó seis imparables ante Cuba.

La novena boricua se medirá el próximo viernes o sábado a uno de los clasificados del Grupo B en el Daikin Park, hogar de los Astros de Houston, por el pasaje a las semifinales.