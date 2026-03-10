Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

--------

Puerto Rico avanzó a la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2026 al vencer este lunes a Cuba, 4-1, en su tercer compromiso de la fase de grupos en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

Así las cosas, los boricuas, a su vez, mantuvieron su paso perfecto en el certamen mundialista y elevaron su marca a 3-0. Cuba, por su parte, vio caer su foja a 2-1.

PUBLICIDAD

Puerto Rico volverá al terreno el martes para enfrentarse a Canadá (1-1).

El Team Rubio se medirá el próximo viernes o sábado a uno de los equipos del Grupo B, que adelanten a la segunda vuelta, en el Daikin Park, hogar de los Astros de Houston.

Con un doble remolcador de tres carreras por la línea de tercera de Martín “Machete” Maldonado, Puerto Rico abrió el marcador en la segunda entrada del duelo, que arrancó una hora y 20 minutos después debido a un retraso por lluvia. El veterano trajo al plato remolcó a Eddie Rosario, Emmanuel “Pulpo” Rivera que habría conectado un imparable y a MJ Meléndez que batalló un boleto.

Tan pronto el ramillete de anotaciones, Cuba cambió a su abridor zurdo Julio Robaina, que permitió cuatro inatrapables y regaló un boleto en 1.1 de entradas lanzadas. Robaina, que cargo con el revés, fue sustituido por Luis Miguel Romero, quien otorgo dos bases por bolas consecutivas a Willi Castro y Heliot Ramos, respectivamente. Y ponchó a Areando y cerró la entrada con un elevado de out de Carlos Cortes.

El prospecto boricua Elmer Rodríguez-Cruz cumplió con su isla y se agenció el triunfo al lanzar tres episodios completos sin permitir carreras. Apenas dio paso a un imparable, regaló tres boletos y abanicó a otros tres.

Sonaron una vez más las trompetas en el Bithorn. El taponero Edwin “Sugar” Díaz se apuntó su segundo salvamento en el torneo al abanicar a dos se sus tres rivales.

PUBLICIDAD

39 Fotos El "Team Rubio" venció este lunes a Cuba, 4-1, en su tercer compromiso de la fase de grupos en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

Los cubanos colocaron dos hombres en bases en la tercera entrada, pero Ariel Martínez puso fin a la amenaza con rodado de out por la antesala.

En el quinto capítulo, Leonel Moas Jr. conectó una línea por encima de la segunda base, que pudo haber sido productiva para Cuba, pero una espectacular jugada defensiva de Castro, de espaldas al plato, evitó el imparable.

En la parte baja del mismo episodio, Ramos puso fin a su sequía de ocho turnos sin pegar hit al conectar un doble por el bosque izquierdo. Minutos más tarde, el jardinero marcó la quinta carrera boricua tras un elevado de sacrificio de Cortés.

Cuba consiguió su primera carrera en el sexto episodio luego de un doble remolcador por el jardín central de Alfredo Despaigne. Con ya dos abanicados por Yacksel Ríos, el bateador designado adelantó a la tercera almohadilla por un lanzamiento salvaje, sin embargo, no logró anotar tras un ponche a Omar Hernández para cerrar la entrada.

Los boricuas tuvieron otro chance de ampliar la ventaja después de que Eddie Rosario recibiera una base por bolas y avanzara hasta la tercera base tras robarse la intermedia y aprovechar un error en el tiro del receptor cubano.

En busca de una reacción en el séptimo episodio, el dirigente de Cuba, Germán Mesa, trajo al bate a Yoel Yanqui como bateador emergente en sustitución de Moas Jr., que se fue de 2-0 en el choque con un ponche incluido. Yanqui bateó un elevado de out a las manos de Rosario.