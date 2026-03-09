Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

El lanzador colombiano Julio Teherán anunció este lunes su retiro del béisbol profesional, luego de que Colombia concluyera su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La noticia llegó tras la victoria de Colombia sobre Panamá en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan. Los colombianos se despidieron del certamen mundialista con marca de 1-3.

Aunque ambos equipos quedaron eliminados, el triunfo permitió a Colombia asegurar su clasificación para la posible próxima edición del torneo.

“Quiero aprovechar para anunciarles oficialmente de que es el retiro mío del juego. Ha sido una decisión que he estado pensando mucho, muchos años pensándolo, pero pienso que este es el momento indicado”, expresó Teherán, quien puso fin a una carrera de 14 años en las Grandes Ligas.

“No lo voy a negar, es una decisión muy difícil, pero sé que las señales que Dios mandó, son las indicadas y soy full creyente en eso", agregó el derecho, de 35 años.

Teherán lamentó no haber podido contribuir en el terreno de juego en su tercer Clásico debido a una aparente lesión en su hombro.

“En lo personal, desafortunado fue que no pude dar mi granito de arena, pero son cosas que no podemos controlar y que hacen parte del juego, pero contento de que tuvimos la victoria y tenemos la clasificación para el próximo Clásico”, manifestó.

“Esperábamos mucho más es parte del juego, pero contento de que hoy estuvimos la victoria. Todos sabemos el gran equipo que tenemos, el talento que tenemos... Simplemente no se nos estaban dando las cosas”, añadió.

Durante su carrera en las Mayores, Teherán lanzó principalmente con los Braves de Atlanta, organización con la que pasó nueve campaña. También vistió los uniformes de los Angels de Los Ángeles, Brewers de Milwaukee, Mets de Nueva York y Tigers de Detroit.

“Agradecido con mi familia, agradecido con mi país y con mis compañeros por todo ese apoyo. Representar a Colombia en el mejor béisbol del mundo para mí fue un honor”, afirmó.

El abridor terminó su carrera con marca de 81-82, efectividad de 3.85 en 1,470.2 entradas lanzadas y 1,260 ponches, además de dos selecciones al Juego de Estrellas.

Teherán recordó su tiempo con Atlanta, donde en unas seis ocasiones recibió la responsabilidad de abrir en el juego inaugural.

“El obtener la pelota en muchos (juegos inaugurales) para mí fue muy especial. Para mí fue mi mayor reto año tras año. Era lo que me mantenía con esa hambre de que año tras año yo quería ser el representante número uno, especialmente de la organización Bravos de Atlanta”, señaló sobre sus momentos preferidos de su trayectoria.

“Cada vez que tomaba esa pelota en esos juegos era un momento especial y me alineaba para así tener una buena temporada porque me mentalizaba de tal manera”, añadió.