Apenas días después de vivir momentos de incertidumbre en Israel sin poder salir del país, la escolta puertorriqueña Arella Guirantes se presentó este lunes serena y sonriente en la conferencia de prensa del clasificatorio al Mundial, agradecida de poder concentrarse nuevamente en el baloncesto tras unos días que describió como “una locura”.

Guirantes arribó a Puerto Rico el domingo, e inmediatamente pidió que la llevaran a practicar para ponerse en forma. La jugadora —junto al resto del combinado nacional— lucharán desde el 11 de marzo por uno de los tres boletos a la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino de la FIBA 2026, programada del 4 al 13 de septiembre en Alemania.

En esa encomienda, Puerto Rico se medirá a Italia, España, Senegal, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

“No creo que todavía haya procesado realmente las emociones, porque sabía que iba a venir aquí y que tendría que concentrarme de inmediato. Pero sé que Dios no nos da un espíritu de temor, así que trato de no sentir miedo. Aun así, cuando estás en una situación que no puedes controlar, es difícil procesar esas emociones. Creo que ahora mismo estoy contenta, pero en el momento —la semana pasada— todo fue una locura. Fue una sensación realmente muy loca”, expresó Guirantes luego de la conferencia de prensa.

La destacada jugadora competía en Israel cuando se produjeron los bombardeos lanzados por ese país, junto a Estados Unidos, contra Irán. De hecho, estuvo muy cerca de salir del territorio israelí, pero el cierre del espacio aéreo frustró su salida. La escolta, de raíces puertorriqueñas, militaba con el club Elitzur Ramla, con el que promediaba 15.5 puntos en 18 partidos.

Consciente del papel que desempeña dentro de la ofensiva del equipo y del escenario que representa jugar ante la afición local, Guirantes aseguró que está lista para asumir la responsabilidad en el clasificatorio y responder en momentos de alta presión.

“Sí, estoy lista. Estos son los escenarios para los que una se prepara. Todo el mundo quiere estar en momentos como estos, donde hay muchas miradas puestas en ti. Yo he trabajado mucho cuando no había ojos observando, así que ahora simplemente estoy emocionada”, manifestó.

Contenta con la inclusión de Imani McGee

En cuanto al debut de la jugadora Imani McGee, que añade tamaño y presencia física al conjunto, Guirantes considera que podría beneficiar notablemente el funcionamiento ofensivo del equipo. Aunque apenas han tenido una práctica juntas, la escolta boricua valoró positivamente las primeras impresiones y destacó las cualidades que la nueva integrante puede aportar en la pintura.

“En la práctica nos enfocamos más en repasar las jugadas, porque Trinity (San Antonio) y yo llegamos ayer (domingo), así que todavía no hemos tenido la oportunidad de conocernos bien en velocidad de juego ni nada por el estilo. Pero creo que va a salir bien”, declaró.

“La vi jugar en China y tiene un gran sentido del juego, buen toque cerca del aro y muy buenas manos. Además, su tamaño y presencia en la pintura son importantes. Va a ser bueno poder simplemente lanzar el balón arriba y que alguien pueda ir a buscarlo. Obviamente también ayudará en los rebotes y en muchas otras cosas. Puede tirar el balón y hacer varias cosas ofensivamente, así que eso va a quitar mucha presión. Creo que va a ser divertido”, puntualizó.

Además de Guirantes y McGee, la selección boricua está compuesta por Pamela Rosado, Trinity San Antonio, Tayra Meléndez, Jackie Benítez, Nina de León, Zaida González, Kaelynn Satterfield, Brianna Jones, India Pagán y Sofía Roma.

Puerto Rico abrirá su participación el 11 de marzo frente a la selección de Italia. Las boricuas volverán a la cancha al día siguiente para medirse a Estados Unidos, número uno del mundo y ya clasificado tras ganar el FIBA AmeriCup 2025. Su tercer compromiso será el 14 de marzo ante España. Luego cerrarán la fase del Grupo A con partidos frente a Senegal el 15 de marzo y Nueva Zelanda el 17 de marzo. Todos los encuentros comenzarán a las 8:00 p.m.