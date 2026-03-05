La canastera puertorriqueña Arella Guirantes, integrante del Equipo Nacional de Baloncesto Femenino de Puerto Rico, logró salir de Israel luego de permanecer varios días varada en ese país debido al cierre del espacio aéreo provocado por la reciente escalada militar en Medio Oriente.

Guirantes se encontraba en el aeropuerto israelí a la espera de abordar un vuelo de salida el sábado cuando estalló el conflicto, lo que llevó a las autoridades a cerrar el espacio aéreo por razones de seguridad, dejando a numerosos viajeros sin posibilidad inmediata de abandonar el país.

La jugadora, quien formará parte de los planes de Puerto Rico para el torneo de clasificación a la Copa del Mundo femenina que se celebrará la próxima semana en la isla, reveló este jueves en sus redes sociales que finalmente pudo salir del país.

“Dios es bueno. Gracias a todos los que oraron. Ya estoy en casa”, escribió Guirantes.

No se ofrecieron detalles sobre cómo logró abandonar Israel ni el itinerario que utilizó para salir del país. La opción más viable era acceder a la frontera con Egipto o Jordania y conducir hasta un lugar de donde poder volar hacia un país europeo. Igualmente, Estados Unidos reportó haber recibido sobre 1,000 solicitudes de ciudadanos buscando ayuda para salir de Israel. Pero al momento no ha trascendido cómo logró Guiantes su salida.

El cierre del espacio aéreo ocurrió tras una escalada en las tensiones entre Israel y Irán, luego de ataques y amenazas cruzadas en medio del conflicto regional. La situación se intensificó cuando Estados Unidos respaldó militarmente a Israel y atacó a Teherán, matando a muchos de los líderes de la República Islámica, incluyendo al ayatola Alí Jamenei.

Guirantes se encontraba en Israel porque ha estado jugando allí con el club Elizur Ramla de la Premier League Femenina de Baloncesto de Israel.

Hasta el momento no se ha informado si la escolta ya se encuentra en Puerto Rico, pero su salida de Israel despeja el principal obstáculo para su posible integración al combinado nacional de cara al torneo clasificatorio.