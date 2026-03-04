Aunque el primer ‘Playball!’ se escuchará el viernes a las 12:00 p.m. cuando Cuba enfrente a Panamá en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, la logística y el plan de seguridad para la sede del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026 comenzará este jueves.

Puerto Rico chocará ante Colombia más tarde, a las 7:00 p.m., en el esperado debut del denominado ‘Team Rubio’.

El andamiaje de seguridad y manejo de emergencias se extenderá hasta el 11 de marzo, último día del certamen mundialista en la isla, en el que se proyecta una asistencia que podría rondar las 167,500 personas.

Así lo adelantó el alcalde de San Juan, Miguel Romero, durante una conferencia de prensa celebrada este miércoles en el parque capitalino.

“Se espera una asistencia más o menos que podría llegar a unas 167,500 personas durante esos días”, expresó el ejecutivo municipal, quien detalló que por la magnitud del evento se activó un plan en coordinación con autoridades municipales y estatales.

Miguel Romero, alcalde de San Juan. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Romero explicó que agentes municipales estarán a cargo de la vigilancia preventiva dentro y en la periferia del estadio, interviniendo ante cualquier violación de ley.

“Queremos asegurarnos que se cumple con el mayor rigor de la ley para así garantizar el civismo y que el civismo, a su vez, promueva una participación y un disfrute pleno de esta actividad”, agregó.

Tránsito, accesos y control

El plan de Romero contempla control y dirección de tránsito en avenidas principales como la Roosevelt -donde ubican las entradas principales al estadio- y la calle Domenech, para asegurar el flujo vehicular tanto de las selecciones de Cuba, Panamá, Canadá, Colombia y Puerto Rico como de la fanaticada.

Cuando en un aparte con la prensa local, se le cuestionó a Romero sobre si Cuba tendrá seguridad exclusiva o mayor tras el atraso en la aprobación de sus visas por parte de Estados Unidos y la negativa de ocho integrantes de su delegación, aseguró que la seguridad es igual para todos los equipos.

Puerto Rico no acogía una ronda de partidos del Clásico desde la edición de 2013.

En el interior del estadio, el alcalde explicó que un equipo de seguridad privada contratado por Major League Baseball (MLB, por sus siglas en inglés) estará encargado de los puntos de cotejo para evitar el ingreso de armas de fuego u objetos punzantes.

“No se va a permitir tampoco el uso de drones o naves no tripuladas en el espacio aéreo del complejo durante la celebración del evento, salvo aquellas drones de seguridad que ya han sido autorizados”, advirtió Romero.

La Policía Municipal, por su parte, activará su unidad canina, junto a 12 patrullas y aproximadamente 33 motorizados para respuesta rápida.

El pasado lunes la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) anunció que implementará un servicio especial de transporte colectivo que conectará, de manera directa, la Estación Roosevelt del Tren Urbano con el Bithorn. El servicio especial iniciará operaciones dos horas antes del comienzo de cada juego y se extenderá hasta una hora luego de haber finalizado cada partido.

Centro de mando

Asimismo, el municipio establecerá un centro de comando y comunicaciones para el monitoreo de cámaras de seguridad.

Romero indicó que cinco torres de vigilancia con cámaras 360 grados reforzarán la seguridad exterior. Solo en estas estructuras habrá 32 cámaras, que se suman a unas 48 en el interior del estadio. En total, el evento contará con cerca de 80 cámaras municipales y de MLB.

“La idea es que la gente lo sepa para que vengan aquí a pasarla bien, pero también para promover una rápida respuesta nuestra en caso de que algo ocurra”, subrayó el alcalde, al destacar que el sistema incluye inteligencia artificial y lectores electrónicos de tablillas para monitoreo vehicular en las áreas de acceso.

Manejo de emergencias

El plan, a su vez, integra recursos de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias.

Romero sostuvo que contarán con dos ambulancias equipadas con sistemas de telemedicina, así como una sala de emergencias que operará durante toda actividad en el complejo, con médico, enfermeras y técnicos. Otros vehículos con paramédicos estarán destacados en los estacionamientos para responder de inmediato a incidentes menores.

En caso de un fuego, en el área también se ubicarán dos camiones de extinción de incendios preconectados en extremos del estadio.

“Queremos que no tan solo la gente venga y disfrute de manera sana y segura, pero que la experiencia hable tan y tan bien del pueblo de Puerto Rico, que sea el lugar natural a pensar cuando se quieran llevar a cabo eventos de esta naturaleza”, concluyó.