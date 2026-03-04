Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

Puerto Rico comenzó el martes su ruta al Clásico Mundial de Béisbol con el pie derecho al derrotar, 5-3, a los Red Sox de Boston en un juego de exhibición, celebrado en el JetBlue Park de Fort Myers, Florida.

El amistoso fue el primero de dos partidos de fogueo que disputará el Team Rubio antes de su debut este viernes en la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol, frente a Colombia en el Estadio Hiram Bithorn.

Los boricuas disputarán este miércoles, a la 1:00 p.m., su segundo y último fogueo frente a los Twins de Minnesota en el Lee Health Sports Complex de Fort Myers. Al terminar su enfrentamiento con Minnesota, la novena viajará a la isla y tendrá el jueves una práctica, a la 1:00 p.m., en el Bithorn.

Yadier Molina, dirigente de Puerto Rico, utilizó ocho lanzadores en este juego. Elmer Rodríguez, prospecto de los Yankees de Nueva York, lanzó tres entradas en blanco, en las que ponchó a dos y concedió dos bases por bolas. Carlos Cortés lideró la ofensiva de los boricuas con tres indiscutibles. La victoria fue otorgada a Rodríguez. Jake Bennett, abridor de los Red Sox, cargó con la derrota tras dar paso a tres carreras limpias.

“Fue súper especial. Siempre he querido representar a Puerto Rico y tener la oportunidad de estar aquí es un honor. No puedo describir lo bien que se sintió. Vamos pa’ encima”, dijo Rodríguez en una entrevista con la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) luego del desafío.

“Nunca he estado en un ambiente así. Ya me puedo imaginar lo que será tirar en el Hiram Bithorn”, agregó.

El Team Rubio no tardó en abrir el marcador. Willi Castro arrancó el juego con un sencillo al jardín izquierdo. En el siguiente turno, Heliot Ramos bateó un rodado de out a primera base, pero Castro aprovechó la jugada y llegó a la segunda base.

Con un corredor en posición anotadora, Nolan Arenado no titubeó y pegó una línea al bosque izquierdo para impulsar la primera carrera de Puerto Rico. Acto seguido, Cortés sacudió otro indiscutible y colocó corredores en las esquinas.

Bennett, que de por sí estaba descontrolado desde temprano, tiró un lanzamiento desviado y Arenado anotó la segunda carrera de los boricuas. El zurdo, de 25 años, volvió a errar un lanzamiento contra el siguiente bateador y Cortés avanzó a tercera.

Bennett procedió a otorgarle una base por bolas a Darell Hernáiz. El mánager puertorriqueño de Boston, Alex Cora, decidió poner fin a su salida y traer desde el bullpen a Reidis Sena. Sin embargo, este fue recibido con un elevado de sacrificio al jardín central de M.J. Meléndez, que empujó la tercera carrera de los puertorriqueños antes de concluir la parte alta de la primera entrada.

El Team Rubio hizo de las suyas de nuevo en la apertura del tercer episodio. Todo empezó con un sencillo de Cortés ante el relevista Zack Kelly. Un error de Kelly mientras intentaba girarse y una roleta de out Hernáiz a primera, permitieron a Cortés adelantar a la antesala. Luego de Meléndez batear otro rodado de out a la inicial, Emmanuel “Pulpo” Rivera conectó un doble al bosque derecho para impulsar la cuarta carrera de Puerto Rico.

"El Pulpo" 🐙 conecta doble que trae la cuarta carrera del #TeamRubio en la tercera entrada.



En la alta del sexto capítulo, Tyler Uberstine retiró a Rivera y a Bryan Torres sin problemas, pero le concedió dos boletos a Martín “Machete” Maldonado y a Matthew Lugo, y fue relevado por Jay Allmer. Eddie Rosario no dejó pasar esta oportunidad y pegó un imparable al bosque izquierdo para darle a los boricuas su quinta anotación del partido.

Eddie Rosario trae la quinta de #PuertoRico 🇵🇷🔥



Boston despertó en el cierre de la sexta entrada con un indiscutible de Isiah Kiner-Falefa frente a José Espada y puso a los Red Sox en la pizarra. Espada fue sustituido por Erik Rivera, quien vistió el uniforme de Boston por ser integrante de su organización pero lanzó por el Team Rubio.

Rivera permitió un hit y otorgó dos bases por bolas, los Red Sox anotaron su segunda carrera de la noche. Con las bases llenas, Molina apostó por el relevista Rico García, quien respondió al llamado ponchando a Allan Castro para evitar el colapso.

Puerto Rico, por su parte, logró congestionar el tráfico en la alta del séptimo episodio, pero Maldonado no le sacó provecho a esta situación al poncharse. Boston, en cambio, volvió a amenazar en la baja de esta entrada tras un sencillo de Yoeilin Cespedes al bosque central que le dio a la novena de Cora su tercera carrera del encuentro.

Poco después, los Red Sox llenaron las bases, pero el Team Rubio salió de aprietos con una espectacular jugada de Rosario. Nathan Hickey bateó un elevado al jardín izquierdo, y Rosario completó un espectacular lanzamiento a Maldonado desde los bosques para cerrar la entrada con una doble matanza y la ovación de los miles de aficionados que se dieron cita al JetBlue Park.