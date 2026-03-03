Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

El pelotero boricua Enrique “Kike” Hernández abandonará el campamento primaveral de los Dodgers de Los Ángeles en los próximos días para integrarse al equipo de Puerto Rico durante el Clásico Mundial de Béisbol, reportó este martes Fabián Ardaya de The Athletic.

Hernández no podrá jugar porque se encuentra en proceso de recuperación tras someterse a una cirugía en el codo izquierdo, pero acompañará al Team Rubio durante el torneo, que comienza este 5 de marzo. Incluso, el utility de los Dodgers ya se tiñó el cabello de rubio, al igual que la mayoría de sus compañeros.

PUBLICIDAD

Kyle Tucker has been away from Dodgers camp as he and his wife anticipate the birth of their first child.



Also, Kiké Hernández (who has been rehabbing at CBR) will head to be around team Puerto Rico for the WBC in coming days. Has already dyed his hair for the occasion. — Fabian Ardaya (@FabianArdaya) March 3, 2026

Aunque ganó su tercer campeonato de Serie Mundial con Los Ángeles, Hernández jugó lesionado en la recta final de la temporada pasada y todavía no tiene definida una fecha para regresar al terreno. Se espera que, además del Clásico, se pierda los primeros meses de la campaña 2026 de Major League Baseball (MLB).

Hernández no será el único pelotero boricua de renombre que no verá acción en el anticipado certamen. Francisco Lindor y Carlos Correa no hicieron el corte final después de no recibir las pólizas de seguro que les hubiese permitido jugar. Javier Báez, por su parte, está cumpliendo con una suspensión de dos años por consumo de cannabis que le impuso la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en inglés) el 12 de marzo de 2023.

Puerto Rico recibirá al Grupo A en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, del 6 al 11 de marzo, donde enfrentará a Canadá, Colombia, Cuba y Panamá en busca de avanzar a las rondas eliminatorias. El primer juego será este viernes ante los colombianos a las 7:00 p.m. Será transmitido por Wapa Deportes.