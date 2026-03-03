Los Gigantes de Carolina anunciaron este martes a Ricky Rivera como su nuevo dirigente a partir de la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) ante la salida de Edwards Guzmán.

Rivera asumió la dirección de los Gigantes después de que realizaran un cambio en el que enviaron a su exdirigente Edwards Guzmán a los Criollos de Caguas por M.J. Meléndez.

“Estamos bien contentos de darle la bienvenida nuevamente a Ricky a los Gigantes de Carolina. Nos enorgullece contar con el liderazgo y experiencia que Ricky trae a nuestro equipo. Es un verdadero honor contar con un dirigente que se ha consolidado como uno de los talentos jóvenes más prometedores del país”, expresó el gerente general, Pedro Hernández.

“Su preparación, liderazgo y visión aportan un gran valor a nuestra equipo y estamos convencidos de que su llegada marca el inicio de una nueva etapa para nuestra organización. Confiamos plenamente en que su compromiso y visión nos guiarán hacia grandes logros y nos ayudarán a continuar construyendo un equipo competitivo, unido y enfocado en la excelencia”, continuó.

Rivera fue coach de tercera base de los campeones Cangrejeros de Santurce la campaña pasada y, como mánager, condujo a los Senadores de San Juan al subcampeonato en 2024-25. Esa temporada fue nombrado Dirigente del Año.

También se desempeñó en 2022-23 como coach de bullpen de los Gigantes, año que quedaron subcampeones. Actualmente, es dirigente en liga menor con la organización de los Astros de Houston.