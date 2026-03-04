Con la báscula cada vez más cerca de marcar las 105 libras, el campeón mundial mínimo Oscar “El Pupilo” Collazo aseguró que se encuentra preparado para su defensa mundialista del 14 de marzo en California ante Jesús “Chiquito” Haro.

Collazo precisó este miércoles estar a solo seis libras del peso reglamentario y que, en estos últimos días de campamento, su enfoque principal está en completar el proceso de ajuste para la pelea.

“Estoy enfocado en hacer el peso”, expresó el titular de las correas de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) luego de participar en un entrenamiento público en el gimnasio Miguel Ángel Cotto Carrasquillo en Caguas.

“El trabajo ya está hecho, ya sabemos las manos que vamos a utilizar. Ahora la concentración es en el peso, que prácticamente estoy ahí”, reiteró el invicto peleador en 13 salidas y con 10 nocauts.

El púgil expuso que, aunque hacer el peso siempre es un proceso difícil, ha sido disciplinado en ese aspecto para evitar tener que bajar de forma desordenada.

“Hacer el peso siempre es difícil para todo boxeador, pero depende cómo lo hagas. Mis sacrificios son el día antes, que tengo que tocar el peso para el pesaje. Me sacrifico el día antes, en cuestión de comer e hidratarme, para así levantarme en el peso”, explicó el villalbeño, quien luego del pesaje se hidrata y se alimenta de cara a sus peleas.

En espera por la pelea ante Jerusalem

En cuanto a un posible enfrentamiento contra el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Melvin Jerusalem, el boricua no descarta que pueda concretarse una vez ambos cumplan con sus compromisos.

Jerusalem defenderá su título mundial ante el sudafricano Siyakholwa Kuse en una revancha programada para el 16 de mayo en Sudáfrica. Este combate surge luego de que la pelea unificatoria entre Collazo y Jerusalem no pudo concretarse por cuestiones económicas.

Oscar Collazo en un entrenamiento público en el gimnasio Miguel Ángel Cotto Carrasquillo en Caguas. ( BPG )

“Él (Jerusalem) pelea en Sudáfrica en mayo, así que habría que ver qué pasa. Me encargo de entrenar y dejo que mi equipo trabaje. Pelearé con quien me pongan de frente”, apuntó Collazo.

Al preguntársele al púgil puertorriqueño sobre los reclamos públicos que hizo Jerusalem luego de que la pelea entre ambos se frustrara, Collazo indicó que comprende que el equipo de su contrincante estaba consciente del dinero que ellos iban a generar. No obstante, recalcó que su prioridad en este momento es mantenerse activo en el ring.

“Ellos saben que la pelea del dinero es conmigo. Eso era lo que él y su equipo querían. Pero lo más importante para mí es mantenerme activo, y la compañía está velando mi dinero y que no me quede sin pelear”.

Cuando la pelea ante Collazo no se concretó, Jerusalem recurrió a sus redes sociales para expresar su molestia por la cancelación del combate unificatorio.

En uno de los mensajes —que acompañó con una foto junto a su equipo— escribió: “Duele. Tengo el corazón roto por lo que le hicieron a nuestro equipo, especialmente a mí. Nuestro campamento está molesto por lo que hicieron. #JerusalemCollazo2”.

Collazo y Jerusalem se enfrentaron por primera vez el 27 de mayo de 2023, en un combate en el que el filipino perdió su cinturón peso mínimo de la OMB.

Posteriormente, Jerusalem publicó otros comentarios en los que señaló: “Que Collazo siga molesto ahí con su rival por ahora. Lástima que no pueda quedarse con mi cinturón”.

Entrena junto a René Santiago

Collazo también comentó sobre el reciente entrenamiento que realizó junto al campeón unificado de las 108 libras René Santiago, al señalar que ambos suelen apoyarse mutuamente durante sus campamentos.

Según explicó, el guanteo resultó particularmente útil porque el rival al que enfrentará tiene características similares a las de Santiago —como la estatura y el estilo—, lo que permitió que el trabajo sirviera como una preparación ideal.

Oscar Collazo y René Santiago entrenaron juntos de cara a sus defensas. ( Facebook / René Manuel Santiago )

El villalbeño añadió que completaron 12 asaltos de gran intensidad y que la sesión fue de mucho provecho para ambos.

“René y yo siempre nos ayudamos en los campamentos, y este fue un buen guanteo porque el peleador contra el que voy es de su misma estatura y tiene sus mismas herramientas”, articuló.

“Él (Santiago) va a pelear contra un zurdo que es un agresor como yo. Fue un buen trabajo de 12 asaltos bien buenos”, puntualizó el peleador de 29 años.

La cartelera será encabezada por el combate entre Kenneth Sims Jr. y Arnold Barboza Jr. en la división wélter (147 libras). Asimismo, la campeona indiscutible Gabriela Fundora defenderá sus cinturones del peso mosca (112 libras) ante Viviana Ruiz Corredor. La velada —que se celebrará en el Honda Center, en Anaheim— será transmitida por DAZN.