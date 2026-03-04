Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

Aunque es la misma fachada de concreto que desde su inauguración en 1962, el Estadio Hiram Bithorn luce totalmente remozado a solo dos días de su estreno como sede del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La estructura deportiva e histórica de la capital albergará desde este viernes al 11 de marzo a las novenas de Puerto Rico, Colombia, Cuba, Canadá y Panamá para la fase de grupo del certamen mundialista. Los boricuas debutan dicho viernes frente a Colombia a las 7:00 p.m.

Desde finales de 2024 el parque capitalino entró en una transformación profunda, que se tradujo en una inversión municipal de $39,657,666.79, sin incluir la pizarra electrónica instalada previamente en 2022, cuyo costo rondó el millón de dólares.

“Aquí no hay dinero de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias). Aquí no hay dinero de CDBG (Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario). Aquí no hay dinero del programa de revitalización de la ciudad. Aquí hay 100% de fondos del municipio de San Juan”, expresó el ejecutivo municipal este miércoles durante una conferencia de prensa en el Bithorn.

Una vista de uno de los remodelados baños del parque. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Tras un periodo de aproximadamente un año y medio, el municipio completó sustancialmente siete fases de trabajo. Puerto Rico no acogía una ronda de partidos del Clásico desde la edición de 2013.

“Es la remodelación más intensa que se ha realizado en este complejo deportivo desde que fue inaugurado originalmente”, afirmó Romero.

Del terreno a las butacas

Las mejoras comenzaron desde la base; subestructura del terreno, sistema de drenaje, irrigación, áreas de bullpen y de bateo, reemplazo de verjas perimetrales y refuerzo del sistema del piso para permitir no solo buen béisbol, sino mayor versatilidad para otros eventos.

Uno de los cambios más visibles está en las gradas. Se sustituyeron 15,800 butacas, cada una con su espacio para colocar bebida. Romero indicó que las superficies donde se instalan las sillas -que también sirven de techo para las cantinas y áreas comunes- estaban corroídas y con filtraciones.

Entre medio de las butacas, por la línea de primera base, se creó un espacio, que aunque no lo nombró, se reconoce como un placo presidencial.

Una vista del palco principal en el centro de las gradas. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Otra remodelación evidente fueron los baños. Estos fueron ampliados en cuanto a la cantidad de cubículos. Romero aseguró que los servicios cumplen con requisitos para personas con diversidad funcional.

También se remodelaron completamente los camerinos del equipos local, visitante y árbitros. Primera Hora y otros medios locales tuvieron accesos a estos mediante un corto recorrido luego de la conferencia de prensa. Ahora cuentan con tinas, duchas espaciosas, camillas de masaje, cocina y muebles en las áreas comunes, además de una oficina privada para el dirigente.

El alcalde comentó que el techo del estadio fue sellado para resolver filtraciones. No obstante, aclaró que restan terminaciones menores de este proceso, en áreas que no afectan las zonas del Clásico.

“Este proyecto no ha terminado. Está completado sustancialmente. Todavía hay algunas áreas que hay que trabajar, pero ninguna incide con la celebración del Clásico”, sostuvo.

Camerinos en el parque. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Entre otros trabajos pendientes mencionó ajustes en puertas de acceso para manejar cualquier eventualidad eléctrica, relocalización de algunas tuberías y detalles relacionados con líneas de gas propano. El municipio optó por detener las labores para evitar construcción durante el certamen mundialista.

Mientras tanto, brigadas de limpieza continuarán trabajando en el estadio y los contratistas, aseguró, permanecerán en funciones durante todo el torneo en casos de emergencias con lo recién instalado.

“Sonido de primera”

Entre las inversiones más significativas figura un nuevo sistema de sonido que superó los $2.2 millones.

“Se colocó en el estadio un equipo de sonido de primera categoría”, comentó el alcalde, explicando que está sincronizado con las góndolas de prensa, pasillos y baños.

Las áreas de prensa, indicó, fueron modernizadas con mejoras eléctricas e iluminación. A esta zona, este medio no tuvo acceso.

“Yo creo que es evidente el cambio en el estadio”, comentó Romero, quien aseguró haber recibido retroalimentación positiva tanto del presidente del torneo, Jim Small, como del comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred.

A preguntas de este medio, Romero manifestó que se han asignado cerca de $143,000 este primer año para el mantenimiento de las facilidades. Varias de las renovaciones y equipos permanecen bajo garantía, contó.

Área común y lockers. ( Ramon "Tonito" Zayas )

En el Clemente

El contiguo Coliseo Roberto Clemente también es un escenario clave del Clásico, pues mientras se disputan los partidos en el Bithorn, varios equipos utilizarán sus instalaciones para prácticas en cuatro cajas de bateo, áreas de calentamiento y preparación de lanzadores.

Entre el Clemente y el Bithorn, además, se llevará a cabo el Fan Fest, donde se habilitó una zona más amplia con concesionarios de comida, marcas y una tienda oficial del Clásico Mundial.

Se proyecta que el evento genere un impacto económico de $49.3 millones, de los cuales $13.3 millones beneficiarían al sector de la hospedería.

“Queremos una impresión sumamente agradable de las personas que vengan a San Juan”, expresó Romero, al mencionar que se espera una asistencia que podría alcanzar las 167,500 personas a lo largo de todo el torneo.