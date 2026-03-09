Hace una semana, Arella Guirantes estaba atrapada entre fuego cruzado, literalmente. Hoy, goza del calor caribeño y de la compañía de sus compañeras de la selección nacional de baloncesto femenino.

La estelar canastera de ascendencia boricua estuvo varios días varada en Israel cuando el conflicto bélico entre ese país e Irán inició el pasado 28 de febrero.

Arella Guirantes publicó esta imagen tan pronto el avión en el que viajaba pisó suelo boricua. ( Captura )

La jugadora estaba ya en el aeropuerto a punto de salir rumbo a Estados Unidos cuando el espacio aéreo israelí fue cerrado.

Sin embargo, luego de varios días en ese país, donde veía acción en la liga profesional de baloncesto con el club Elitzur Ramla, Guirantes logró salir rumbo a su hogar.

Pero, lejos de tomar los días de asueto para descansar luego de esos traumáticos días, Guirantes se montó en un avión el domingo y ya está en Puerto Rico para ver acción con la selección boricua en el Clasificatorio para la Copa del Mundo FIBA 2026.

“Aterrizando en mi isla favorita”, escribió la jugadora en un mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado por una foto, aún en el avión.

Guirantes, de paso, compartió unas imágenes de enormes carteles que fueron colocados en varios “billboards” a través de la Avenida Baldorioty de Castro en los que se leía “Bienvenida a casa, Arella”.

Así recibieron a la estelar jugadora a su llegada a Puerto Rico. ( Captura )

Según contó el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Yum Ramos a El Nuevo Día, lo primero que la jugadora pidió tan pronto pisó suelo boricua fue una cancha para comenzar a practicar.

De hecho, la jugadora y gran parte de la plantilla de Puerto Rico participarán hoy de una conferencia de prensa donde se darán detalles del clasificatorio mundialista, que se llevará a cabo del 11 al 17 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El Clasificatorio, en el que participarán también Italia, España, Nueva Zelanda, Senegal y Estados Unidos, otorgará tres boletos al encuentro mundialista, pautado para septiembre en Alemania.