Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

El equipo de Panamá se despidió este lunes del Clásico Mundial de Béisbol 2026 luego de caer por marcador 4-3 ante Colombia en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

El conjunto panameño finalizó su participación en el torneo mundialista con marca de 1-3. Panamá consiguió su única victoria en la noche del domingo, cuando derrotó también por 4-3 a Canadá, en un resultado que sorprendió al Grupo A.

“No se logró el objetivo que era clasificar a la otra ronda. Creo que nosotros debíamos haber tenido más victorias, obviamente, que era lo que queríamos, pero al final del día era aprendizaje de cada momento que tenemos aquí para seguir creciendo”, expresó el dirigente, Jose Mayorga, en la conferencia de prensa tras la eliminación.

“Sé que tenemos una carera muy larga por adelante y esto simplemente va a hacer que uno siga creciendo”, agregó el piloto de Panamá.

Colombia, por su parte, quedó eliminado el domingo tras perder frente a Cuba, 7-4.

Puerto Rico y Cuba, ambos con marca de 2-0, junto a Canadá con récord de 1-1, son los tres equipos del Grupo A que se mantienen en la lucha por uno de los dos boletos disponibles a los cuartos de final.

Los boricuas y los cubanos se enfrentarán esta noche del lunes a las 7:00 p.m. Mientras, Canadá goza de su segundo día de descanso antes de volver a la acción el martes ante el Team Rubio.