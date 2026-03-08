Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

Con la confianza que otorga dos victorias consecutivas sin derrota, Cuba saldrá al terreno del Estadio Hiram Bithorn este lunes lista para mantener su paso perfecto en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

No obstante, al frente tendrá a un rival que también ostenta el mismo récord invicto de 2-0: Puerto Rico.

El dirigente cubano, Germán Mesa, confirmó este domingo en conferencia de prensa que el derecho Julio Robaina, de 24 años, será el encargado de abrir el partido por la escuadra antillana. Puerto Rico, por su parte, enviará al montículo al prospecto Elmer Rodríguez-Cruz.

El partido también tendrá un ingrediente histórico, pues será la primera vez que ambas novenas se enfrenten en un Clásico desde la primera edición del torneo en 2006.

En aquel entonces, los boricuas y los cubanos protagonizaron dos encuentros memorables. Puerto Rico les propinó un nocaut de 12-2 en la primera ronda, pero Cuba respondió en la segunda vuelta con una victoria 4-3 que eliminó a los boricuas del torneo. Ese año, el conjunto cubano alcanzó la final, pero cayó 10-6 frente a Japón.

Sin embargo, al ser cuestionado por los medios sobre la rivalidad entre ambos equipos, Mesa le restó importancia.

“Bueno, rivalidad tenemos con prácticamente todos los equipos contrarios”, comentó el dirigente.

Para el piloto, el duelo ante los boricuas representa un paso importante en las aspiraciones de su equipo en avanzar a la segunda ronda, aunque enfatizó que la clave seguirá siendo mantener el plan de trabajo que les ha dado resultados.

“Nosotros vamos con un plan, que es cómo hemos estado trabajando. Es llevar esa línea de trabajo que nos ha resultado hasta ahora para lograr un resultado positivo”, agregó.

Fanáticos de Cuba en el Bithorn. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Cuba llegará al encuentro tras imponerse 7-4 a Colombia en la primera jornada dominical del Grupo A, grupo que también integran Canadá y Panamá. Ese resultado selló la eliminación de la novena colombiana del torneo.

El Team Rubio, del otro lado, llegará al choque tras una dramática victoria por 4-3 el sábado luego de que Darell Hernáiz sacudiera un cuadrangular en la décima entrada para dejar en el terreno a Panamá. Los boricuas descansaban este domingo.

“Estamos en condiciones de seguir trabajando. Esto es una una ventaja sin confiarse. Lo que hay es que seguir trabajando y enfocado en en el trabajo”, manifestó Mesa.

En cuanto a la alineación contra Puerto Rico, el mánager adelantó que no anticipa cambios significativos.

“Hasta ahora tenemos pensado mantener a los mismos jugadores en la alineación. Lo están haciendo bien. Confianza era lo que faltaba y ya la tienen”, explicó.

El duelo está programado para las 7:00 p.m. y será transmitido por Wapa Deportes.