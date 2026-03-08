Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

--------

Con el revés por marcador de 7-4 ante Cuba este domingo en el Estadio Hiram Bithorn, Colombia volvió a quedar eliminada en la primera ronda de un Clásico Mundial de Béisbol.

La edición de 2026 marcó la tercera ocasión en que los colombianos no lograron superar la fase de grupos en igual cantidad de participación del país en el torneo mundialista.

Colombia, con marca de 0-3 en el Grupo A, aún le queda un partido pendiente contra Panamá el lunes, que llega con récord de 0-2, previo a su duelo en la noche de este domingo ante Canadá. Los primeros dos equipos del grupo, que también integra Puerto Rico, avanzan a la segunda ronda, que se celebrará en el Daikin Park de Houston, Texas.

PUBLICIDAD

“Sin duda estoy seguro que ninguno de ellos quiere salir a esto”, expresó el dirigente de Colombia, José Mosquera, en la conferencia de prensa luego de la derrota.

“Nuestra preparación antes de venir a este evento, nuestras ligas invernales, nuestras oportunidades de ir a participar en eventos tienen que ser mas claves para ayudar a estos muchachos para que ese peso de salir a ganar no se sienta tan fuerte”, agregó.

La primera aparición de Colombia en un Clásico fue en el 2017. En aquella ocasión, finalizaron en el tercer puesto del Grupo C con marca de 1-2. Luego, en su segunda participación en 2023, concluyeron en el último lugar también en el Grupo C con foja de 1-3.

Así las cosas, hasta entonces, Colombia apenas ha logrado un triunfo en su historia en el certamen.

“Hoy fue una derrota dura que no solamente nos elimina sino que nos pone nuevamente en una posición de ir a clasificar. Si te das cuenta de los nombres en el róster nos vamos quedando sin esa profundidad”, dijo el mánager.

Las novenas participantes en el Clásico tienen la oportunidad, además, de clasificarse para los Juegos Olímpicos del Los Ángeles 2028. Los dos equipos de América mejor clasificados en el torneo (aún no clasificados en las Olimpiadas) obtendrán sus pases. Tras su eliminación, Colombia tendrá que recurrir a otros clasificatorios para obtener un boleto.

“El futuro es en el que tenemos que enfocarnos ahora. Tenemos una gran población de jugadores de liga menores. Sin embargo, son muchachos muy jovenes, son muchachos que apenas están recién firmados. Como federación, como liga, tenemos que tratar de darles la oportunidad de no pensar solo en ganar, sino en el desarrollo”, manifestó Mosquera al mencionar que el grupo se va disminuyendo tras la veteranía de jugadores como José Quintana, Gio Urshela, Reynaldo Rodríguez, Denovan Solano y Julio Teheran.

PUBLICIDAD

“Tenemos que abrir nuestra mente, abrir nuestro futuro allá en Colombia y darle la oportunidad a los muchachos”, comento el piloto.

“Una final”

Colombia saldrá al terreno el lunes con el lanzador Adrián Almeida como la carta de su posible primer triunfo en el torneo.

“Sin duda mañana es una final más para nosotros”, mencionó Mosquera

“La idea es llevarnos una victoria con un rival que está en una posición igual, el que más hambre tenga va ganar ese juego”, sentenció el dirigente.