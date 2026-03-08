Con conteo de una bola y dos strikes, Darell Hernaiz no dudó en hacer el swing que más tarde describió como el mejor de su carrera en el cierre de la décima entrada del juego entre Puerto Rico y Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol.

El campocorto y antesalista procedió a conectar un lanzamiento del panameño Severino González que salió disparado hacia el jardín izquierdo del Estadio Hiram Bithorn a una velocidad de 103.3 millas por hora.

El batazo enloqueció a las 18,925 personas que dijeron presente en el parque de la capital y le dio a Puerto Rico una dramática victoria, 4-3, en su segundo juego de la fase de grupos al dejar en el terreno a Panamá.

“Me siento bien bendecido. Yo no soy bateador así de sacarla. Yo nada más doy hit y corro las bases, pero eso fue lo que hizo Dios. Yo nada más hice el swing y Dios hizo el resto”, dijo Hernaiz en una conferencia después del partido.

“Fue algo inolvidable... no sé cómo decirlo, pero me fui en blanco. No recuerdo nada. Solo recuerdo que le di la bola hacia el bosque izquierdo y Eddie (Rosario) estaba al frente mío gritando. No me lo creía. Después de eso no me acuerdo nada. En tercera base, Joey Cora (coach de tercera) me abrazó y después pensé en Eddie de nuevo. En el Clásico anterior hizo el step back y jumpa. Hice eso”, contó.

El jonrón, además, fue histórico. Y es que es apenas la segunda ocasión en la que un jugador sacude un batazo de oro en los 20 años de historia del Clásico Mundial.

La primera vez fue más temprano en la jornada del sábado, cuando Ozzie Albies sentenció el partido entre Países Bajos y Nicaragua con un cuadrangular de tres carreras que les rompió el corazón a los nicaragüenses en el loanDepot Park de Miami, Florida.

“Estoy tratando de establecerme en las Grandes Ligas. Ojalá lo pueda hacer este año. Esa es una de las razones por las que quería ser parte de este torneo. Creo que me ayudará en el futuro. Ningún juego importante se sentirá muy grande para mí después de lo que experimenté esta noche (sábado)”, indicó Hernaiz, uno de los 17 debutantes que llevó Puerto Rico al torneo.

“Fue una increíble experiencia y le agradezco a Yadi (Molina, dirigente) por mantenerme en el juego. Pudo sacarme en cualquier momento y confió en mí para batear. No me hubiera molestado si me sacaba. Confió en mí y estoy feliz de poder darle algo a Puerto Rico. Espero que sea una señal de cosas buenas por venir”, continuó.

El carolinense, criado en Texas, fue el primero en admitir que todavía no cree haber pegado el jonrón que terminó el segundo compromiso de Puerto Rico en el Clásico Mundial. El pelotero, de 24 años, aún está tratando de establecerse en las Grandes Ligas y conectó solo dos cuadrangulares en los 51 juegos que participó en la temporada pasada con los Athletics.

Sin embargo, el sábado le regaló un momento que jamás olvidarán a las miles de personas que visitaron el Bithorn, donde pocas veces un público ha estallado de esa forma y minutos después cantado “Preciosa” a todo pulmón.

El Team Rubio tomará un descanso el domingo y volverá al terreno el lunes para enfrentar a Cuba en un partido que abrirá Elmer Rodríguez, segundo mejor prospecto entre los lanzadores en la finca de los Yankees de Nueva York.