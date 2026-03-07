Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

Christian Vázquez siempre tuvo claro que quería firmar con un equipo ganador tras convertirse en agente libre después de la temporada pasada de las Grandes Ligas.

Horas antes de salir al terreno del Estadio Hiram Bithorn para el segundo juego de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, se reportó que pactó un acuerdo de liga menor con los Astros de Houston, la organización con la que ganó su segundo campeonato de Serie Mundial en 2022. Este nuevo contrato incluye una invitación a los campos primaverales.

“Yo estaba buscando un equipo ganador, en el que pueda llegar a la postemporada para tratar de ganar otra Serie Mundial en mi carrera. Eso es lo más importante para mí ahora mismo”, compartió Vázquez a preguntas de Primera Hora en aparte con la prensa.

“Es bueno ir a un lugar que tú conoces ya. Obviamente, ganamos allí. Es una tremenda organización. Se enfoca en ganar y eso es lo que a mí me gusta. No hay nada mejor que ganar, así que creo que caeré muy bien allí”, agregó.

De hecho, la última vez que el veterano receptor vistió el uniforme de los Astros fue en 2022. Y es que después de proclamarse campeón en Houston firmó con los Twins de Minnesota un acuerdo de tres años por $30 millones.

Pasó las últimas tres campañas defendiendo los colores de los Twins, pero tuvo problemas ofensivos en ese último año al batear para apenas .189 con tres cuadrangulares y 14 carreras impulsadas en 65 partidos.

Con su regreso a Houston, Vázquez tendrá la oportunidad de reencontrarse con el antesalista puertorriqueño Carlos Correa. Ambos coincidieron en Minnesota, pero Correa fue adquirido por los Astros a finales de julio mediante un cambio después de renunciar a su cláusula de no traspaso para regresar a su antiguo equipo.

“Claro, (hablé con Carlos Correa por teléfono) dándome la bienvenida. Estuvimos tres años juntos en Minnesota y tenemos tremenda relación. Es tremendo compañero y persona, así que es bueno compartir con él de nuevo”, respondió cuando se le preguntó si había sido contactado por Correa.

El receptor, de 35 años, compartió que otras organizaciones le hicieron ofertas en la agencia libre, pero la oportunidad de jugar con un equipo ganador como los Astros y bajo la dirección del boricua Josué “Joe” Espada pesó más que cualquier otro acercamiento.

“La paz que da ganar era importante para mi familia y para mí. Es difícil ir para la casa perdiendo todos los días. Houston es un tremendo equipo y hace como nueve años que no falta a unos playoffs. Trataré de ayudarlos con mi experiencia y con el trabajo que hago detrás del plato”, sostuvo el cátcher, que estará detrás del plato ante Panamá en la segunda jornada del Grupo A del Clásico Mundial.