Eduardo Rivera asume el reto de abrir ante Panamá tras Puerto Rico empezar el Clásico con el pie derecho
El prospecto, de 22 años, debutará este sábado en un parque que conoce muy bien por su tiempo con los Cangrejeros.
Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.
A menos de 24 horas de una noche inolvidable en la que Edwin “Sugar” Díaz puso a sonar las trompetas por primera vez en el Estadio Hiram Bithorn, Puerto Rico saldrá al terreno este sábado para medirse a Panamá en su segundo juego de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol.
Esta vez, el dirigente Yadier Molina no recurrirá a un lanzador veterano como Seth Lugo y apostará por Eduardo Rivera, un prospecto de 22 años y 6’7” de estatura que ha sonado en las últimas tres temporadas de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con los Cangrejeros de Santurce.
El Team Rubio llegará a este partido tras una sólida victoria en la que blanqueó, 5-0, a Colombia. Los panameños, en cambio, vienen de caer, 3-1, ante Cuba y buscarán su primer triunfo en el Grupo A con el derecho Ariel Jurado como abridor.
“Nosotros estamos concentrados juego a juego. Todos los días son juegos siete de la Serie Mundial para nosotros. Entendemos que Panamá es un equipo bueno al que hay que tenerle respeto, pero estamos bien concentrados en el juego de nosotros. Tenemos a Eduardo Rivera que tiene una buena proyección y vamos a ir juego a juego, pitcheo a pitcheo”, dijo Molina en una conferencia después del juego contra Colombia.
Sin embargo, el piloto puertorriqueño admitió que hará algunos ajustes frente a Panamá tras el lento inicio que tuvo el Team Rubio en su primer juego. Aunque los boricuas ganaron ampliamente, solo conectaron cinco indiscutibles en todo el partido, con los que produjeron el ramillete de cinco carreras en la quinta entrada que les bastó para salir victoriosos.
“(La ofensiva) fue un poco lenta. Nos estábamos enfrentando a José Quintana, que es un pítcher ya probado en Grandes Ligas por muchos años. Nos lanzó bien, así que hay que quitarse el sombrero ante Quintana. Después, pudimos hacer los ajustes con (Adrián) Almeida y eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante”, explicó Molina a preguntas de Primera Hora.
“Vamos a coger buenos turnos y vamos a dar hit. Nosotros no somos un equipo de dar muchos jonrones. Los muchachos lo saben. Es cuestión de tratar de ver más lanzamientos. Eso fue lo que hicimos en esa quinta entrada. Mañana (sábado) trataremos de hacer lo mismo”, abundó.
Rivera, en cambio, tendrá en sus manos el mayor reto en su joven carrera ante Panamá. Vio acción en apenas 15 entradas durante la fase regular con los Cangrejeros, pero en la postemporada volvió a demostrar que es uno de los mejores brazos de Santurce con salidas brillantes, como las dos que tuvo en la semifinal contra los Criollos de Caguas.
En la primera, ponchó a ocho bateadores en cinco capítulos en blanco. Días después, abanicó a nueve y permitió una sola carrera en ocho episodios.
“Me siento superbién, gracias a papito Dios. Me siento nervioso porque voy a tirar con muchas personas aquí que están apoyándonos, pero hay que darlo todo por Puerto Rico y en verdad vamos a montar un show como siempre hemos hecho”, compartió el zurdo con este medio.
“Estoy emocionado porque llegue ese día para presentarme no solo ante Puerto Rico, sino también ante el mundo entero porque esto lo va a ver todo el mundo y es una exposición grandiosa para mi carrera”.
Tal vez Rivera tiene una ventaja sobre la mayoría de los lanzadores que forman parte del Grupo A que verá acción en el Estadio Hiram Bithorn y esa es que se conoce cada rincón del terreno de este parque. No obstante, eso no es algo que le inspira mayor confianza al prospecto ante el nivel de los bateadores con los que se medirá en esta etapa del Clásico Mundial.
“Pues mira, sí es mi parque de la liga invernal, pero aunque conozca el parque hay que ir a trabajar, rozar con ellos y eso es lo que vamos a hacer. Ahora mismo no sé nada de la alineación de Panamá. Eso es algo que me sentaré con el coach de lanzadores, José ‘Cheo’ Rosado, y también con el receptor, así sea Christian Vázquez o ‘Machete’ Maldonado porque no sé quién me va a catcher”, contó Rivera.
El juego entre Puerto Rico y Panamá está programado para este sábado a las 7:00 p.m. y será transmitido por Wapa Deportes.