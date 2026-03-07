Las trompetas sonaron el viernes en el Estadio Hiram Bithorn. “Narcos”, el mítico tema Blasterjaxx y Timmy Trumpet, retumbó en las bocinas del parque de la capital y las 18,793 que fueron al primer juego de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol enloquecieron.

Solo podía significar una cosa: Edwin “Sugar” Díaz iba a cerrar el partido contra Colombia. Con una ventaja de 5-0, el dirigente Yadier Molina sacó a la mejor arma de su cuerpo monticular en la novena entrada. Díaz, como ha hecho a lo largo de su carrera en las Grandes Ligas, cumplió en su primera aparición en un juego oficial en la isla.

Tito Polo, el primer bateador que enfrentó, lo sorprendió con un sencillo al jardín central. Este avanzó a la segunda base tras un pasbol del receptor Martín “Machete” Maldonado. Sin embargo, procedió a ponchar a los siguientes tres jugadores subieron a la caja de bateo con lanzamientos de hasta 97 millas por hora: Dayan Frías, Gustavo Campero y Michael Arroyo. Acto seguido, todo el equipo hizo un círculo alrededor de Fernando Cruz para una oración.

Edwin Díaz strikes out three and SLAMS the door for a Team Puerto Rico victory 🔥#WorldBaseballClassic pic.twitter.com/TFDLYEp7kD — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 7, 2026

“Fue increíble la verdad. La emoción fue increíble. Pude manejar mis emociones, que era lo más importante en esta entrada. Con el juego ganando 5-0, no podía permitir errores. Salí, hice mi trabajo y me siento súpercontento con esta victoria. Ahora a seguir ganando todos los juegos”, dijo Díaz luego de la victoria sobre Colombia.

El naguabeño, que se convirtió esta temporada muerta en el taponero mejor pagado anualmente en la historia de las Mayores con un contrato de $69 millones, no se trepaba en la loma durante un encuentro del Clásico Mundial desde que se desgarró el tendón rotuliano de la rodilla derecha en la edición de 2023.

Esa lesión era la razón por la que muchos pusieron en duda su participación con esta versión del Team Rubio. Sin embargo, al final recibió el permiso de los Dodgers para ponerse una vez más el nombre de Puerto Rico en su pecho.

“En cada silla gritaban con cada pitcheo. Desde que salí del bullpen, la adrenalina fue increíble. Gracias a Dios pudimos lograr la victoria, como dije. Ahora a seguir enfocados para el juego de mañana (sábado). Ya el de hoy (viernes) lo ganamos, ahora vamos para el de mañana”, contó el taponero.

Un emotivo Edwin Díaz saluda a Martín "Machete" Maldonado tras concluir el partido entre Puerto Rico y Colombia. ( Xavier Araújo )

Molina, por su parte, estuvo presente en aquel juego que Díaz se lesionó mientras celebraba una contundente victoria ante República Dominicana en 2023 y su alegría era palpable al hablar sobre el increíble momento que se vivió esta noche en el Bithorn.

“Fue un momento inolvidable para nosotros. Ver a ‘Sugar’ salir del bullpen en la novena y escuchar al público reaccionar. Pero no fue solo increíble para nosotros, también lo fue para su familia. Me alegra saber que haya podido experimentar un momento así”, comentó el piloto boricua.

Molina también explicó que la decisión de traer a Díaz del bullpen a pesar de tener una cómoda ventaja sobre Colombia fue para evitar cualquier sorpresa en un torneo que cada triunfo podría definir el desenlace de un equipo y, de paso, calentar a su mejor brazo.

“Cuando tú tienes una ventaja de 5-0, piensas que estás cómodo, pero, si se enbasa uno y se enbasa otro, como quiera lo vas a calentar. Es cuestión de sacar a Fernando Cruz o dejarlo en la octava, pero cuando tú tienes a un cerrador como ‘Sugar’ lo tienes que usar. Mañana puede pasar cualquier cosa, pero en este momento había que hacerlo”, sostuvo el mánager puertorriqueño.

Puerto Rico volverá al terreno del Bithorn este sábado a las 7:00 p.m. para enfrentar a Panamá. El abridor para este partido será Eduardo Rivera, un prospecto de 22 años con varias temporadas de experiencia en MLB.