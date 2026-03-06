Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

Yoán Moncada y Yoelkis Guibert la sacaron del parque este viernes en el Estadio Hiram Bithorn para darle a Cuba una victoria, 3-1, ante Panamá en su primer juego del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Con este triunfo, los cubanos empezaron la acción del Grupo A que es conformado también por Puerto Rico, Colombia y Canadá. Los boricuas y los colombianos se enfrentarán a las 7:00 p.m. Cuba, por su parte, avanzó a las semifinales en la edición anterior, etapa en la que fue eliminado por Estados Unidos con una pizarra de 14-2.

A lo largo del encuentro, los cubanos utilizaron seis lanzadores y permitieron apenas seis indiscutibles. La victoria fue para el abridor zurdo Liván Moinelo, quien ponchó a cuatro, otorgó dos bases por bolas y toleró dos sencillos en 3.2 entradas. El también zurdo Logan Allen cargó con la derrota, luego de dar paso a tres carreras en tres capítulos.

“Se siente muy bien empezar con un jonrón y poner al equipo al frente, pero lo más importante es ganar y pasó. Estoy contento por la victoria y por haber aportado al equipo”, dijo Moncada en la conferencia de prensa después del desafío.

El equipo de Cuba se reúne durante el juego contra Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Guibert abrió el marcador con un cuadrangular solitario al jardín derecho en la parte alta del segundo episodio. Moncada, quien disputó seis partidos en la temporada 2024-25 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con los Senadores de San Juan, le siguió los pasos a su compatriota y sacudió un jonrón de dos carreras al bosque izquierdo en la apertura de la tercera entrada para aumentar la ventaja de los cubanos.

Con Leonardo Bernal en la segunda base, los panameños lograron subir a la pizarra tras un sencillo de Johan Camargo al jardín izquierdo en la parte baja del séptimo episodio.

Leonardo Bernal celebra luego de conectar un sencillo ante Cuba. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Cuba tomará un descanso el sábado y enfrentará a Puerto Rico el domingo. Solo los mejores dos del Grupo A avanzarán a los cuartos de final, que se llevarán a cabo entre el 13 y 14 de marzo en el Daikin Park de Houston, Texas.