Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

Iván Rodríguez todavía recuerda el orgullo que sentía cuando vistió el uniforme de Puerto Rico frente a miles de fanáticos en el Estadio Hiram Bithorn durante la edición 2009 del Clásico Mundial de Béisbol.

Era la segunda ocasión que la isla era una de las sedes del prestigioso torneo. Aunque aquella novena no adelantó a la tercera ronda bajo el antiguo formato de doble eliminación modificada, Rodríguez aún tiene fresco en su memoria el respaldo que él y sus compañeros recibieron durante los días que jugaron en la mítica instalación deportiva.

Esto como parte de la acción de la fase de grupos, en la que enfrentaron a República Dominicana, Holanda y Panamá.

“Estas series son como el juego siete de una Serie Mundial. Hay que hacer las cositas pequeñas para arrancar ganando, que es lo más importante. Recuerdo ver a 26 mil personas allá arriba con mucha energía y aplaudiendo al equipo de Puerto Rico”, expresó el miembro del Salón de la Fama del Béisbol durante un aparte con la prensa en los pasillos del Bithorn.

“Eso es lo que van a ver aquí hasta el martes. El alcalde creo que puso más asientos y creo que eso será bien positivo para el equipo de Puerto Rico.. Jugar aquí los ayudará grandemente porque tendrán la fanaticada a su favor. Eso hará que siempre jueguen con ese orgullo, energía y felicidad que solo nos da nuestra fanaticada”, abundó.

Iván Rodríguez observa el mosaico "Eternos", pieza en la que se le rindió homenaje por su paso en las Grandes Ligas. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Rodríguez, considerado uno de los mejores receptores de todos los tiempos, no fue la única figura de renombre que representó a la isla en 2009. También defendieron los colores de la monoestrellada peloteros como Carlos Bentrán y Carlos Delgado bajo la dirección de José Oquendo. Esta vez, el panorama es muy distinto.

Además de que el recinto atravesó una profunda remodelación con una inversión de $39,657,666.79 que le permite recibir ahora a más de 19 mil personas, Puerto Rico no tendrá en el terreno a estrellas como Francisco Lindor, Carlos Correa, Javier Báez y Enrique “Kike” Hernández por distintas razones.

En cambio, contará con otros nombres como Edwin “Sugar” Díaz, Nolan Arenado, Martín “Machete” Maldonado, Heliot Ramos, Seth Lugo y Fernando Cruz. El resto son en su mayoría debutantes que buscan dejar su huella en el certamen como Elmer Rodríguez, Edwin Arroyo, Matthew Lugo y Eduardo Rivera.

“Los vi muy bien en los fogueos. Tienen buen pitcheo. El equipo se ve muy bien. Lo que vamos a ver del equipo de Puerto Rico va a ser un béisbol de fundamento. No hay mucho poder en la alineación. Arenado es uno de ellos, pero todo el mundo sabe que en este parque la bola no corre. Por eso, hay que jugar el juego pequeño y poner a los corredores en posición de anotar”, opinó Rodríguez acerca de la novena que viene de vencer a los Red Sox de Boston y perder ante los Twins de Minnesota en los dos fogueos que tuvo previo al certamen.

Rodríguez, por su parte, no forma parte del cuerpo técnico del dirigente Yadier Molina, pero ha estado asesorando al grupo de instructores puertorriqueños, aunque no tiene un rol definido. Después de todo, se trata de un excátcher que ganó 13 Guantes de Oro, siete Bates de Plata y fue elegido al Juego de Estrellas a lo largo de sus 21 temporadas en las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés).

“He estado ayudando a Beltrán y a los muchachos con la experiencia que todos tenemos. Un granito de arena ayuda. Hablamos de las cosas que vemos y opinamos. Al final, los capitanes son Yadi y Beltrán, pero todos estamos aquí para ayudar a que el equipo esté en las mejores condiciones cuando vaya el campo con el nombre de Puerto Rico en el pecho”, compartió el inmortal de Cooperstown.

Molina será acompañado en su segundo Clásico Mundial consecutivo como mánager por quizá el mejor cuerpo técnico en el torneo: Alex Cintrón (coach de banca), Joey Cora (coach de tercera), Santos Alomar Jr. (coach de primera), José “Cheo” Rosado (coach de pitcheo), Juan “Juanchi” Nieves (coach de bullpen), Edgar Pérez (coach de control de calidad), Edgar Martínez (coach de bateo) y Juan “Igor” González (coach de bateo).