El destino le debe una noche al lanzador boricua Edwin “Sugar” Díaz.

Después de la lesión que estremeció a todo un país en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, el cerrador naguabeño vuelve a vestir el uniforme de Puerto Rico con un sentimiento distinto, pues para esta edición del 2026 lo hará frente a su gente.

“Es la primera vez que voy a lanzar aquí como pelotero profesional, estoy supercontento, superansioso, ya que muchos años en mi carrera nunca había tenido la oportunidad de estar aquí”, compartió Díaz este jueves durante una conferencia de prensa previo a una sesión de práctica del ‘Team Rubio’ en el Estadio Hiram Bithorn.

“Me toca lanzar y ayudar al equipo a ganar, es a lo que viene... en lo que el equipo me necesite voy a hacer mi trabajo...”, agregó el taponero, de 31 años.

Cuando Puerto Rico se inaugure este viernes ante Colombia en el certamen mundialista, Díaz no solo llegará como uno el relevista mejor pagado anualmente en la historia.

“Sugar” arribará con la determinación de cerrar un capítulo que quedó inconcluso. En la pasada edición del torneo, justo en medio de la euforia tras la victoria de Puerto Rico por 5-2 sobre República Dominicana para avanzar a los cuartos de final en el loanDepot Park, Díaz cayó al terreno lesionado durante la celebración.

El diagnóstico fue devastador, un desgarre del tendón rotuliano de la rodilla derecha que lo dejó fuera de toda la temporada 2023 de Grandes Ligas en medio de un nuevo contrato de cinco años y $102 millones con los Mets de Nueva York.

“Personalmente, la misión que yo tengo aquí no la he terminado. Eso que pasó en 2023, lo dejé atrás. Fue algo que no está en mis manos, no está en mi control, pero gracias a Dios me mantuve saludable en los próximos tres años y tengo la oportunidad de estar aquí representando a mi país y en Puerto Rico”, sostuvo.

Díaz también comentó que cuenta con el visto bueno de los Dodgers de Los Ángeles para el torneo. El relevista explicó que el equipo, con el que pactó un contrato de $69 millones por tres años el pasado diciembre, no le impuso restricciones específicas para lanzar en el torneo y que su trabajo en el Clásico seguirá el mismo plan que ha venido cumpliendo durante los campos primaverales.

“Es seguir el plan que tengo en Spring Training, ya voy a mi cuarta o quinta salida... es hacer mi trabajo cuando me den la boda", sentenció Díaz.

Además de Colombia y Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá jugarán en el Bithorn la fase del Grupo A.