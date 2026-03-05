Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

San Juan. El dirigente Yadier Molina confirmó este jueves que Seth Lugo, Eduardo Rivera y Elmer Rodríguez abrirán los primeros tres juegos de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Lugo enfrentará este viernes a Colombia, mientras que Rivera lanzará el sábado ante Panamá y Rodríguez subirá a la loma el lunes frente a Cuba, como parte de la acción del Grupo A que jugará en el Estadio Hiram Bithorn. Sin embargo, Molina no adelantó quién abrirá el partido del martes ante Canadá, que inicialmente se había reportado que sería José de León.

“Vamos a ir viendo juego por juego. Obviamente, Seth Lugo abrirá el primer juego; Eduardo Rivera, el segundo; y Elmer Rodríguez, el tercero. Ya después informo para el cuarto”, dijo Molina a preguntas de Primera Hora en una conferencia antes de la última práctica del Team Rubio para el Clásico.

Lugo reaparecerá como iniciador luego de su participación en el Clásico de 2017. El derecho, de 36 años, es el más experimentado de los tres con una trayectoria de 10 temporadas en las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés). Viene de una campaña en la que registró una efectividad de 4.15, con 125 ponches y 55 bases por bolas, en 145.1 entradas lanzadas para un récord de 8-7 con los Royals de Kansas City.

Seth Lugo abrirá el primer juego de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Rivera, un zurdo de 22 años, forma parte de la organización de los Red Sox de Boston y se ha destacado en las últimas tres temporadas de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) como una de las principales figuras de la rotación de los Cangrejeros de Santurce.

Rodríguez, por su parte, es el segundo mejor lanzador prospecto en la finca de los Yankees de Nueva York a sus 22 años. No obstante, nunca ha tirado en la pelota invernal boricua, por lo que esta será su primera experiencia en el montículo frente a miles de fanáticos en el Bithorn. Tanto Rivera como Rodríguez estarán debutando en el prestigioso torneo junto a otros 15 integrantes de la novena puertorriqueña.

“Estamos muy confiados. Hay una razón por la que ellos fueron seleccionados para lanzar los primeros tres partidos de nosotros. Ellos saben el compromiso, cuentan con una buena habilidad de cómo lanzar y van a hacer lo que saben hacer con el corazón en la mano por el pueblo de Puerto Rico. Sabemos que tenemos un gran reto, pero ellos están preparados para cada uno de esos juegos”, aseguró José “Cheo” Rosado, coach de lanzadores de Puerto Rico, en un aparte con este medio.

“No hay duda de que Seth es la persona que lo ha hecho anteriormente. Es el lanzador que está establecido en las Grandes Ligas y es uno de nuestros mejores lanzadores. Eso, como uno dice, lo hace un miembro de lujo para nuestra rotación. Pero, de igual manera, nos sentimos muy confiados con Eduardo Rivera, una persona que ha lanzado la mayor parte de su carrera en este estadio. Es un competidor y nos brinda la confianza de poder enviarlo a ese segundo juego”.

A la derecha, José “Cheo” Rosado, el coach de lanzadores de Puerto Rico. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Elmer es un lanzador joven que no ha lanzado aquí, pero ya tiene experiencia lanzando en Doble A y Triple A. Cuando tú lanzas en los entrenamientos de los Yankees de Nueva York, la vibra es bien cargada por el compromiso de esa organización y él lo ha hecho. A pesar de la inexperiencia de ambos en este tipo de eventos, tenemos la confianza de que los dos tienen la madurez para poder hacerlo”, continuó.

El Clásico Mundial establece un límite de 65 lanzamientos a los abridores y los relevistas durante la fase de grupos, aunque si un lanzador alcanza esta cifra en un turno al bate puede terminar de enfrentar a ese bateador antes de ser retirado. Por esto, la labor de Lugo, Rivera y Rodríguez en esta primera fase no será extensa sin importar su desempeño en la loma.

Podrían irse con el bullpen ante Canadá

Sobre el cuarto juego ante Canadá, que podría definir si Puerto Rico avanza a los cuartos de final, Rosado no descarta que de León sea el iniciador o Molina opte por el bullpen, como hizo en la edición 2023 del certamen cuando sorprendió al escoger al relevista Fernando Cruz como abridor en un decisivo encuentro contra República Dominicana en busca de maximizar el uso de brazos frescos. La estrategia funcionó y Puerto Rico ganó, 5-2.

“Existe esa posibilidad. Tenemos la confianza también en el bullpen para hacer esa asignación. Lo hizo Fernando Cruz hace tres años y creemos que con el staff de pitcheo que tenemos podemos darnos ese lujo”, sostuvo el coach de lanzadores.

El relevista boricua de los Yankees de Nueva York, Fernando Cruz, llega al Estadio Hiram Bithorn. ( Ramon "Tonito" Zayas )

De León, por su parte, afirmó a este medio que, aunque aún no ha sido confirmado para abrir ante Canadá, está disponible para cualquier juego, así sea para estar desde la apertura o venir como relevo. Todos los partidos del Clásico Mundial serán a las 7:00 p.m. en el Estadio Hiram Bithorn y serán transmitidos por Wapa Deportes.