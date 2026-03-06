Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

Yadier Molina apostará este viernes por quizá la mejor carta en su cuerpo monticular cuando Seth Lugo suba a la loma para el primer juego de Puerto Rico ante Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol.

Lugo, que no aparece en este escenario desde su participación en 2017, enfrentará al también grandesligas José Quintana, con quien Molina coincidió en la temporada 2022 con los Cardinals de San Luis.

“Tuve la oportunidad de jugar con José Quintana. Es un competidor. Es un chamaco que lanza muy bien y por eso lleva muchos años en Grandes Ligas”, dijo el piloto del Team Rubio durante una conferencia antes de su última práctica para el anticipado torneo.

“Tenemos un buen plan acerca de cómo lo vamos a enfrentar. Sabemos que es bien agresivo con la recta. Nosotros estamos bien preparados para eso, pero reconocemos que es un competidor que saldrá a dar lo mejor por su equipo”, agregó.

Quintana fue enviado hace cuatro años a San Luis en un cambio con los Pirates de Pittsburgh por Johan Oviedo y Malcom Núñez en busca de fortalecer la rotación de los Cardinals de cara a la postemporada.

El zurdo, de 37 años, solo vistió el uniforme de los pájaros rojos en 12 juegos. En la actualidad, el veterano lanzador está bajo contrato con los Rockies de Colorado por una temporada y $6 millones. Registró una efectividad de 3.96, con 89 ponches y 50 bases por bolas, en 131.2 entradas lanzadas para un récord de 11-7. Además, es el lanzador colombiano con la mayor cantidad de victorias en la historia de MLB.

Lugo, por su parte, pertenece a la organización de los Royals de Kansas City tras firmar una extensión de dos años en 2025 por $46 millones. Acumuló una efectividad de 4.15, con 125 abanicados y 55 boletos, en 145.1 capítulos para una marca de 8-7.

Aunque nació en Luisiana, el derecho, de 36 años, puede defender los colores del Team Rubio porque su abuelo, José “Ben” Lugo, nació en San Germán. Sin embargo, esta será su primera experiencia lanzando en la isla frente a un repleto Estadio Hiram Bithorn.

“Estoy emocionado por ver a todos los fanáticos en las gradas. Sé que el ambiente será ruidoso. He estado con estos muchachos una semana practicando y estamos bien emocionados porque empiece el torneo. Es un honor poder abrir el primer juego y estoy listo para salir allá afuera a competir”, dijo Lugo en un aparte con los medios en el terreno del Bithorn.

“He enfrentado a algunos de los bateadores de Colombia en el pasado y he escuchado sobre algunos de ellos que vienen subiendo. Para mí, será atacar la zona y tratar de mantenerme en la ofensiva. Me siento bien. Los entrenamientos de primavera han sido excelentes para mí. Estoy listo”, abundó al ser cuestionado sobre la alineación colombiana que incluirá a figuras como Jorge Alfaro, Giovanny Urshela, Donovan Solano, Jordan Díaz y Harold Ramírez.

Junto a una nueva camada

El elenco que Puerto Rico confeccionó para este Clásico Mundial es uno muy distinto al que Lugo fue parte en 2017. En esa edición, nació el Team Rubio y jugaron por primera vez juntos Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez. Esta vez, ninguna de las tres principales estrellas boricuas en las Mayores dirá presente por distintas razones y 17 de los 30 integrantes del equipo serán debutantes.

“Muchos de los jugadores los conocí por primera vez esta semana, pero están emocionados y hambrientos por demostrar de lo que están hechos. Ha sido divertido y no puedo esperar para competir junto a ellos. La última vez que jugué en este torneo era joven y no llevaba mucho tiempo en las Grandes Ligas. Ahora llevo mucho tiempo en las Mayores”, indicó el iniciador.

“Sé que para muchos de mis compañeros esta será su primera experiencia y me alegra eso. Solo les he aconsejado que disfruten esta experiencia. Uno nunca sabe cuándo volverá a tener una experiencia como esta. Solo tienen que competir y hacer lo que ellos saben hacer: atacar la zona”, continuó.

Al igual que el resto de los abridores y relevistas, Lugo tendrá un límite de 65 lanzamientos en la fase de grupos del Clásico Mundial. Si alcanza esta cifra en un turno al bate, puede terminar de enfrentar a ese bateador antes de ser retirado. No obstante, aclaró que los Royals le dieron permiso para lanzar durante todo el certamen sin restricciones.

Pese a que Molina no quiso abundar en la conferencia acerca de la alineación de Puerto Rico ante Colombia, Primera Hora supo a través de una persona cerca al cuerpo técnico que Emmanuel “Pulpo” Rivera defenderá la primera base, Willi Castro ocupará la segunda, Nolan Arenado cubrirá la tercera y Darell Hernáiz estará en el campocorto. Martín “Machete” Maldonado ocupará la receptoría, mientras que los jardines estarán conformados por Heliot Ramos en el izquierdo, Matthew Lugo en el central y MJ Meléndez o Eddie Rosario en el derecho.

El partido entre Puerto Rico y Colombia, que formará parte de la acción del Grupo A, se celebrará este viernes a las 7:00 p.m. en el Estadio Hiram Bithorn y será transmitido por Wapa Deportes.

El Team Rubio enfrentará el sábado a Panamá, el lunes a Cuba y el martes a Canadá. Los boricuas son los favoritos en salir de la fase de grupos como líderes de esta llave. Solo los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.