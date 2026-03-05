El dirigente de Puerto Rico, Yadier Molina, dejó claro que la novena boricua no llegará al Clásico Mundial de Béisbol 2026 a participar, sino a competir con versatilidad en su róster, profundidad en su cuerpo de lanzadores y el juego pequeño.

“Tenemos un grupo talentoso, un grupo que no tiene miedo. El mensaje desde el primer día fue de que aquí no le vamos a bajar la cabeza a nadie. Están los que son y confiamos en el talento. Confiamos en el pitcheo y en la defensa”, expresó Molina este jueves en conferencia de prensa previo a la práctica del ‘Team Rubio’ en el Estadio Hiram Bithorn.

“Nosotros vamos a anotar, a correr las bases y pienso que los muchachos están listos”, agregó.

Puerto Rico debutará en el certamen mundialista este viernes a las 7:00 p.m. frente a Colombia.

La novena boricua luce sus pelos rubio. ( Ramon "Tonito" Zayas )

De acuerdo al piloto, la identidad del equipo será similar a la de ediciones anteriores. Así lo experimentó durante el primer entrenamiento del equipo en la ciudad de Fort Myers, y los dos juegos de fogueos en el que vencieron a los Red Sox de Boston el martes y cayeron ante los Twins de Minnesota el miércoles.

“Lo que me gustó del primer juego es que desde el instantes salimos agresivo en el bateo. Corrimos las bases muy bien. Ya en el segundo juego, s el resultado no estaba, pero vimos muchas cosas positivas y pienso que nosotros vamos a estar con la mentalidad ready, con la mentalidad de campeón y pensar de que sí lo vamos a hacer”, dijo.

“Es cuestión de ejecutar y hacer que no nos llene el momento porque va a ser un espectáculo super brutal para ellos, son nuevas caras, son muchos principiantes, pero estamos bien confiados de que sí vamos a ganar este primer round y poder mudarnos para el segundo round“, agregó Molina.

Puerto Rico competirá en el Grupo A junto a Colombia, Panamá, Canadá y Cuba. La novena boricua deberá finalizar entre los primeros dos puestos del grupo para avanzar a la segunda ronda del torneo, que se disputará en el Daikin Park, hogar de los Houston Astros

Fortaleza: versatilidad

Molina señaló que la versatilidad del equipo patrio le permitirá manejar distintas opciones durante los partidos.

“Tenemos mucha versatilidad, muchos jugadores que pueden jugar muchas posiciones. Eso nos hace un equipo peligroso… nos da mucha flexibilidad como cuerpo técnico para tomar decisiones”, explicó.

Aunque indicó que ya tiene un plan trazado para el choque del viernes, el dirigente no reveló nombres.

No obstante, Primera Hora supo que la alineación defensiva proyectada incluiría a Emmanuel Rivera en la inicial, Willi Castro en la segunda base, Nolan Arenado en la tercera base, Darell Hernáiz en el campocorto, y al capitán Martín “Machete” Maldonado en la receptoría.

En los jardines estarían Heliot Ramos en el izquierdo, Matthew Lugo en el central y MJ Meléndez o Eddie Rosario en el derecho.

Los jardineros Eddie Rosario y Bryan Torres. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Por su parte, el taponero Edwin “Sugar” Díaz resaltó, a su vez, durante la parte de prensa que el pitcheo vuelve a perfilarse como una de las principales fortalezas del equipo.

“Puerto Rico siempre se ha caracterizado en los últimos Clásicos por el pitcheo. El bullpen de nosotros es increíble”, señaló.

Fernando Cruz, Jovani Morán, José Espada, Jorge López, Yacksel Ríos, Luis Quiñones, Gabriel Rodríguez, Rico García, Ángel Reyes y Ricardo Vélez figuran dentro de ese cuerpo de relevistas.

“Tenemos mucha juventud que tiene hambre. Los jóvenes van a salir a darlo todo y los veteranos vamos a ayudarlos”, manifestó el naguabeño.

“Duele”

A preguntas de los medios de comunicación, Molina, reconoció que la ausencia de Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez fue un golpe para el equipo, aunque aseguró que el grupo presente está listo para asumir el reto.

“Cuando tú tienes bajas así, de nombres pesados como Báez, Correa y Lindor, obviamente hacen una baja. Le duele a uno. Porque esos hermanos que sudan la camisa, no tener la oportunidad de estar aquí, pues duele”,

Tanto Lindor como Correa no lograron hacer el corte final debido a que no recibieron permiso para participar, al no contar con el aval de unas pólizas de seguro. En el caso de Báez, arrojó positivo a cannabis en una prueba antidopaje realizada por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en inglés) en 2023 y recibió una suspensión de dos años, que lo hacía inelegible para competir en torneos organizados por el organismo desde el 26 de abril de 2024 hasta el 25 de abril de 2026.

“Pero estamos concentrados. Estamos concentrados que los muchachos están ‘ready’ para representarnos, para enseñarle al pueblo de Puerto Rico que sí podemos contar con ellos. Estamos muy contentos con ellos y muy ansiosos de que ellos tengan la oportunidad de representar a Puerto Rico y poder ganar ese trofeo”,

“Aquí no hay equipo pequeño”

El capitán Maldonado coincidió con el dirigente en que el equipo debe enfocarse en su propio juego en un torneo corto.

“Aquí no hay equipo pequeño. Sabemos que es un torneo corto y cualquier cosa puede suceder”, expresó Maldonado. “El mensaje de Yadier fue claro desde el primer día: salir a jugar nuestro juego”.

El receptor, que va a su último baile dentro del béisbol profesional, también destacó el respaldo de la afición local. Puerto Rico no era sede de un Clásico desde la edición 2013.

“Tenemos una fanaticada detrás de nosotros que siempre será de impacto. Siempre he dicho que van a ser el jugador número 10”, sentenció Maldonado.