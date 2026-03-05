El documental “El Clásico del Clásico”, que explora la histórica rivalidad beisbolera entre Puerto Rico y República Dominicana y la historia del adorado Team Rubio, estrenará oficialmente este viernes 6 de marzo de 2026 al mediodía y estará disponible de forma gratuita para el público en la isla a través de primerahora.com.

La producción destaca el legado del llamado “Team Rubio”, nombre popular con el que se identifica a la selección puertorriqueña en el Clásico Mundial de Béisbol, así como la carga emocional, cultural y deportiva que caracteriza los enfrentamientos entre ambas potencias caribeñas del béisbol.

El filme fue realizado con el apoyo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico y cuenta con la producción ejecutiva del pelotero boricua Enrique Hernández y del relevista de Grandes Ligas Edwin “Sugar” Díaz. La dirección estuvo a cargo de Jean Paul Polo, mientras que la producción fue realizada por Sammy Rodríguez y Josean Rivera.

El documental se lanzará a través de las plataformas digitales de GFR Media, incluyendo los portales de Primera Hora y El Nuevo Día, canales de YouTube del creador de contenido Chente Ydrach y de la plataforma deportiva Gallimbo Sports, donde permanecerá disponible hasta marzo de 2027.

“Este documental es una carta de amor a nuestra gente: a nuestra energía, nuestro orgullo y a la manera en que el béisbol vive dentro de nosotros”, expresó Kike Hernández, productor ejecutivo. “No se trata solo de competir. Se trata de legado, cultura y de lo que significa representar a Puerto Rico cada vez que pisamos el terreno de juego”.

El documental presenta entrevistas y momentos que buscan retratar la dimensión cultural de la rivalidad entre fanáticos puertorriqueños y dominicanos, una relación marcada tanto por la competencia deportiva como por una cercanía histórica y cultural entre ambas naciones caribeñas.

Díaz añadió que la película busca capturar el sentimiento que rodea los enfrentamientos entre ambas selecciones.

“He vivido grandes momentos en mi carrera, pero esta historia es más grande que cualquier juego. Esta película captura el latido detrás de la rivalidad: familia, tradición y la pasión que nuestra fanaticada trae a cada lanzamiento, a cada juego, en cada entrada”, dijo Díaz.

Como parte del proyecto también se estrenará el tema musical original La Pelota Va, interpretado por el artista urbano puertorriqueño Rafa Pabón y el cantante dominicano Vakeró.

La canción y su video musical debutarán el mismo 6 de marzo a las 7:00 de la noche en plataformas musicales, coincidiendo con la jornada en la que Puerto Rico y República Dominicana se enfrentarán en el Clásico Mundial de Béisbol.

Según sus creadores, tanto el documental como el sencillo buscan celebrar la pasión, identidad y orgullo que el béisbol despierta en ambas naciones.