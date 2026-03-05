Aaron Judge cambia las rayas por una camiseta lisa con letras rojas, blancas y azules.

“Tener la oportunidad de llevar eso en el pecho va a ser muy poderoso”, dijo el capitán de Estados Unidos y de los Yankees de Nueva York sobre el Clásico Mundial de Béisbol. “Creo que mucha gente siente mucho orgullo por su país”.

Después de perder 3-2 en la final de 2023 cuando el japonés Shohei Ohtani terminó el partido ponchando a Mike Trout, Estados Unidos intentará su primer campeonato desde 2017 cuando 20 naciones compitan por el sexto campeonato a partir del jueves.

Australia juega contra Taiwán en el Tokyo Dome en el partido inaugural, y la acción comienza al día siguiente en Houston, Miami y San Juan de Puerto Rico. La final será de nuevo en Miami, el 17 de marzo.

Un cuerpo de lanzadores muy mejorado incluye a Paul Skenes, Tarik Skubal y Mason Miller, y el orden de bateo probablemente incluirá a Judge, Cal Raleigh, Kyle Schwarber y Bobby Witt Jr.

Tras haber visto los dos últimos torneos, Skenes espera recibir una invitación del seleccionador estadounidense, Mark DeRosa.

“Cuando DeRo me llamó, me dije: ‘Sí, me apunto. No hace falta que me convenzas ni nada’”, dijo Skenes, que jugó dos temporadas en la Air Force Academy antes de fichar por LSU. “Fue un sí rápido”.

Los jugadores han estado en contacto entre sí mucho antes de presentarse esta semana.

“El chat de grupo ha estado disparando durante los últimos dos meses”, dijo Bryce Harper, de Filadelfia.

Incremento de rotación

Está previsto que Logan Webb sea titular en el primer partido de los estadounidenses, el viernes contra Brasil en Houston, seguido de Skubal el sábado contra Gran Bretaña, Skenes contra México el lunes y Nolan McLean, la gran promesa de los Mets, contra Italia el 10 de marzo.

El cuarteto tiene un combinado 19.8 Baseball Reference WAR la temporada pasada. Los cuatro titulares de los estadounidenses en 2023, Adam Wainwright, Nick Martínez, Lance Lynn y Merrill Kelly, se combinaron para un 7.8 la temporada anterior.

Skubal tiene la intención de hacer un inicio, y luego volver a los Tigres.

Un lanzador está limitado a 65 lanzamientos en los partidos de primera ronda, 80 en los de cuartos de final y 95 en los de semifinales o final. Si un jugador realiza más de 50 lanzamientos en una salida, no podrá lanzar durante los cuatro días siguientes. Si lanza más de 30, no podrá lanzar al día siguiente. Nadie puede lanzar tres días seguidos.

“Obviamente, hay límites para el torneo, en cuanto al número de lanzamientos, pero también hay límites para los chicos que tienen que lanzar en determinados días para prepararse para el día inaugural de su equipo”, dijo el seleccionador estadounidense Mark DeRosa.

Intentar hacerlo de nuevo

Japón intenta ganar su cuarto título y convertirse en el segundo campeón que repite tras los Guerreros Samuráis de 2006 y 2009.

Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto tienen cierta experiencia en títulos consecutivos tras ayudar el año pasado a los Dodgers de Los Ángeles a convertirse en los primeros campeones de las Series Mundiales que repiten desde que los Yankees de 1998-2000 ganaran tres seguidas.

“Remontar, ése es nuestro único objetivo”, declaró Yamamoto a través de un traductor.

Yamamoto, el MVP de las Series Mundiales, está programado para comenzar el primer partido de Japón contra Taiwán el viernes. Los Ángeles le permite lanzar con Japón después de que el año pasado lanzara 211 entradas, incluida la postemporada.

“Los Dodgers entienden lo grande que es el torneo del CMB, grande en Japón”, dijo. “Los Dodgers y el CMB, ambos son muy importantes para mí por igual”.

El cuerpo de lanzadores de Japón no cuenta con Ohtani, que no subirá al montículo, ni con Roki Sasaki, que se quedó en el campamento de los Dodgers tras una temporada de novato interrumpida por una lesión, ni con Yu Darvish, apartado tras una operación en el codo.

Lista dominicana repleta de estrellas

En busca de su primer título desde su única victoria anterior en 2013, la República Dominicana tiene una lista que incluye a seis jugadores que terminaron entre los 10 primeros en la votación del MVP el año pasado: Junior Caminero, Jeremy Peña. Geraldo Perdomo, Julio Rodríguez, Juan Soto y Fernando Tatis Jr.

Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado y Ketel Marte también están en una lista que incluye a los lanzadores Sandy Alcántara y Cristopher Sánchez.

“También puede ser un dolor de cabeza porque tienes mucho talento. Deseas poder hacer feliz a todo el mundo”, dijo el mánager dominicano Albert Pujols. “La República Dominicana ha sido bendecida con tanto talento”.

Venezuela, con los dominicanos en el Grupo D, está liderada por Ronald Acuña Jr., Jackson Chourio, Eugenio Suárez y William y Willson Contreras.

Jugar con la política y la guerra

Judge dice que es significativo representar a Estados Unidos en un torneo que comienza días después de que Estados Unidos e Israel iniciaran una guerra en Oriente Medio con ataques conjuntos contra Irán. Skenes y el relevista Griffin Jax jugaron en la Fuerza Aérea.

“Hay personas que lo han sacrificado todo por este país para que yo pueda tener a mi mujer y a mi hija seguras en casa y tener la oportunidad de venir aquí a jugar un partido de niños”, declaró Judge.

Israel también participa en el torneo de este año. El jardinero Assaf Lowengart es el único jugador de la lista nacido en el país.

Venezuela, con lo que parece ser una de las listas más fuertes, juega en Miami dos meses después de que el ejército estadounidense capturara al ex presidente venezolano Nicolás Maduro. Tras su destitución, Venezuela nombró a la vicepresidenta del autócrata, Delcy Rodríguez, presidenta en funciones.

A ocho miembros de la delegación cubana se les negó el visado estadounidense, entre ellos un entrenador de lanzadores y directivos de la federación, según informó la Federación Cubana de Béisbol y Softbol.

Caliente perspectiva

Travis Bazzana debuta con la selección australiana en el partido inaugural del torneo tras ser elegido primero en la general por Cleveland en el draft amateur de 2024.

Mientras jugaba en el equipo sub-18 de Australia en 2024, Bazzana escribió una nota en su teléfono soñando con ser el segundo base y bateador principal de Australia en el CMB de este año.

“Al crecer, siempre miraba hacia adelante y tenía una especie de visión de las cosas que quería hacer en este juego, y esto era una gran parte de ella”, dijo el miércoles. “Siempre estaba escribiendo sobre ello y pensando en ello”.

Bazzana tiene un OPS de .801 en 111 partidos de ligas menores y se espera que comience la temporada en Triple-A.

Vuelta tras lesión

Edwin Díaz está en la lista de Puerto Rico tras desgarrarse el tendón rotuliano de la rodilla derecha durante el CMB 2023.

Díaz se perdió la temporada 2023 con los Mets de Nueva York debido a la lesión, sufrida durante una celebración en el campo con sus compañeros de equipo tras una victoria por 5-2 en la fase de grupos contra la República Dominicana que le dio el pase a cuartos de final.

Varios jugadores estrella faltarán al torneo de este año debido a problemas con el seguro, entre ellos los puertorriqueños Francisco Lindor y Carlos Correa y el venezolano José Altuve.

