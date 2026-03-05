Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

---

Australia inauguró el Clásico Mundial de Béisbol venciendo a Taiwán por 3-0 con un jonrón de Travis Bazzana en la séptima entrada y otro de dos carreras de Robbie Perkins en la quinta, el jueves en el Tokyo Dome.

Bazzana fue la primera elección en el draft amateur de la MLB de 2024 y se espera que esté en Triple A esta temporada en la organización de los Cleveland Guardians.

“Si piensas en las dos cosas en las que más pensaba mientras crecía eran, por ejemplo, jugar en el CMB y estar en el Tokyo Dome, porque siempre veníamos aquí, y jugar las Series Mundiales y la MLB. Es especial”, afirmó Bazzana.

PUBLICIDAD

Por supuesto, su sueño de las Series Mundiales aún está por llegar.

También dio crédito a Perkins por haber puesto a Australia por delante, eliminando así parte de la presión.

“Hace que ralentizar el ambiente sea un poco más fácil cuando ya tienes dos carreras”, dijo Bazzana. “Me sentía bien en el box y conseguí un buen lanzamiento para batear”.

Los dos grandes swings fueron suficientes en un apretado partido dominado por los lanzamientos. Taiwán sólo logró tres hits y Australia siete.

Fue una victoria decisiva para Australia, que también ganó su primer partido en 2023, derrotando a Corea del Sur en su camino hacia los cuartos de final y una ajustada derrota por 4-3 ante Cuba.

El australiano Alex Wells lanzó tres entradas sin hit y Jack O’Loughlin negoció las tres siguientes y sólo permitió dos hits, preparando el terreno para el bullpen.

O’Loughlin consiguió la victoria con un salvamento para Jon Kennedy. Po-Yu Chen fue el lanzador perdedor.

Tras el jonrón de Perkins, Taiwán puso a dos corredores en la sexta con dos outs, pero no consiguió anotar. El segundo en llegar a la base fue Chieh-hsien Chen, que fue golpeado por un lanzamiento en la mano derecha y abandonó el partido.

Australia cargó las bases en la parte baja de la sexta y no pudo anotar cuando Chris Burke se retiró en el segundo lanzamiento del relevista Yi Chang. Taiwán puso a dos corredores en la parte alta de la novena y estuvo a punto de empatar el partido con un profundo flyout de Lyle Lin.

PUBLICIDAD

Corea del Sur vence a Chequia con cuatro jonrones, dos de Whitcomb

Corea del Sur conectó cuatro jonrones y se impuso a la República Checa por 11-4 en el Grupo C, en el segundo partido de la jornada disputado en el Tokyo Dome.

Shay Whitcomb, de los Astros de Houston, bateó dos jonrones consecutivos, su compañero Bo Gyeong Moon conectó un grand slam y Jahmai Jones, de los Tigres de Detroit, añadió un solo en la octava entrada.

El grand slam de Moon se produjo en la primera entrada con un out que ahuyentó al abridor Daniel Padysak, que cargó con la derrota. Whitcomb bateó un jonrón solitario en la tercera y añadió un jonrón de dos carreras en la quinta.

Terrin Vavra, de la República Checa, conectó un cuadrangular de tres carreras en la quinta ante Woo Joo Jeong para reducir la ventaja a 6-3, que se vio eclipsada por el segundo cuadrangular de Whitcomb en la parte baja de la entrada.

Vavra jugó un puñado de partidos con los Orioles de Baltimore, el único jugador checo con experiencia en la MLB.

Corea del Sur cuenta con grandes talentos en las Grandes Ligas, encabezados por el jugador de los Dodgers de Los Ángeles Hyeseong Kim y el jardinero de los Gigantes de San Francisco Jung Hoo Lee.

Corea del Sur intenta superar la fase de grupos del CMB después de tres fracasos consecutivos.

El viernes, en el Grupo C, Australia se enfrenta a la República Checa y Japón a Taiwán.

Los dos mejores equipos del grupo pasan a cuartos de final en Estados Unidos, uniéndose a los dos primeros de los otros tres grupos.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.