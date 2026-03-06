Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

Miami. Una bandera venezolana estaba cosida a la derecha de la gorra de Omar López. Y una bandera estadounidense estaba colocada a unos metros a su izquierda.

Béisbol y política. La política se encuentra con el béisbol. Te guste o no, está sucediendo.

El Clásico Mundial de Béisbol, que ya está en marcha en Tokio, comienza hoy en otras tres ciudades, entre ellas Miami. Y, para sorpresa de todos, el equipo de Venezuela es una de las principales atracciones de los partidos en el sur de Florida, una ciudad de tradición latina.

Que los eventos deportivos tengan vínculos geopolíticos no es nada nuevo, pero la situación a la que se enfrenta la selección venezolana -dirigida por López- en este torneo es inusual. Estos partidos llegan dos meses después de que Estados Unidos ejecutara una operación militar en Venezuela para capturar al depuesto líder Nicolás Maduro y llevarlo a Nueva York para que se enfrente a cargos de narcotráfico.

“Voy a ser honesto con ustedes”, insistió López el jueves. “Llevo 28 años trabajando en el béisbol y no hablo de cosas políticas, para ser honesto. Estoy aquí para hablar de nuestro equipo venezolano. No estoy aquí para hablar de nada sobre situaciones políticas alrededor del mundo, alrededor de mi país. Estamos vivos, estamos aquí y queremos jugar para que nuestro equipo gane todos los partidos aquí”.

Cuando la noticia de la captura de Maduro se filtró en las primeras horas de la mañana del 3 de enero, muchos venezolanos -se cree, sobre la base de estimaciones del Censo de EE.UU., que alrededor de 200,000 personas que se identifican como de ese país viven en el área de Miami-Fort Lauderdale- salieron a las calles para celebrar. Gran parte de la celebración se centró en Doral, un suburbio de Miami que cuenta con la mayor población venezolana del sur de Florida y donde el presidente Donald Trump posee un complejo de golf que acogerá la Cumbre del G20 a finales de este año.

Teniendo en cuenta el número de entradas disponibles y su precio de reventa en Internet, los cuatro partidos que Venezuela disputará entre el viernes y el miércoles en el loanDepot Park, sede de los Miami Marlins, atraerán a un gran número de espectadores.

“Estoy súper contento, súper feliz de estar aquí en mi ciudad”, dijo el utility de los Marlins Javier Sanoja. “Me encanta Miami porque es lo más cerca que tenemos de nuestro país, y verla llena de venezolanos me llena de orgullo”.

No será sólo el caso de los venezolanos, por supuesto. Eventos como el CMB -al igual que los Juegos Olímpicos, la Ryder Cup y otros- están diseñados para avivar el orgullo nacional, incluso en tiempos inusuales, tanto en Estados Unidos como en el extranjero.

El torneo comienza menos de una semana después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques conjuntos contra Irán para iniciar una nueva guerra en Oriente Próximo. En el CMB, Estados Unidos juega sus partidos de billar en Houston; Israel, en Miami. Cuba, viejo adversario político de Estados Unidos, se estrena en San Juan, pero podría llegar a Miami si supera la fase de grupos. Y todo esto, además de la Copa del Mundo de fútbol que se celebrará a finales de año, se produce en medio de una campaña contra la inmigración que hace que algunos se pregunten si es seguro intentar visitar Estados Unidos.

No hubo protestas notables fuera del estadio de Miami el jueves, cuando los equipos se ejercitaron, y se desconoce si habrá algún tipo de acontecimiento con carga política dentro o fuera del estadio cuando se celebren los partidos en los próximos días.

“Por decirlo suavemente, corren tiempos interesantes”, dijo Brad Ausmus, entrenador de Israel. “Así que espero que haya ese tipo de alegría unificadora de que todos estos jugadores, entrenadores, están representando su herencia, pero todos tienen una cosa en común y es el béisbol. Espero que los aficionados lo disfruten”.

Todos los jugadores de Venezuela dicen lo mismo: que están aquí para jugar al béisbol, incluso con el depuesto líder del país en una celda de Nueva York. Para esos jugadores, los tiempos políticos no hacen que los partidos sean más o menos importantes.

“No intento prestar atención a eso”, dijo el capitán de Venezuela, Salvador Pérez. “Entiendo que cuando los aficionados compran una entrada, quieren ver ganar al equipo. Ganar o perder forma parte del juego. ... Puedo controlar lo que puedo controlar. El resto, Dios lo controla”.

