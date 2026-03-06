Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

Las cabelleras rubias no serán lo único que tendrán en común los jugadores del equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.

Durante la calurosa práctica vespertina que se celebró el jueves en el Estadio Hiram Bithorn, algunos peloteros como José de León, Elmer Rodríguez y Jovani Morán estaban utilizando unas zapatillas marca Adidas que les obsequió Bad Bunny el día anterior.

Se trataba de las Adidas BadBo 1.0, una edición exclusiva del más reciente modelo de calzado del artista puertorriqueño que fue adaptado como “spikes” para los integrantes del Team Rubio.

“Es un detallazo”, soltó de León a Primera Hora cuando se le preguntó por las zapatillas. “Gracias a Bad Bunny y su equipo de trabajo. También a Kike (Enrique Hernández) y ‘Sugar’ (Edwin Díaz) que son del team Adidas y nos hicieron este regalo”.

“El plan es que el que quiera las use. Hay algunos que tienen contratos y no podrán usarlas, pero como quiera son un tremendo obsequio para recordar el Clásico Mundial 2026. Kike nos envió un mensaje ayer (martes) diciendo que cuando se terminara el juego íbamos a tener un regalo en las sillas y así mismo fue. Cuando entramos a los camerinos, todas las sillas tenían unos bultos con los tenis”, continuó.

Según reportes, De León iba a ser el abridor de Puerto Rico ante Canadá en el cuarto juego de la fase de grupos del Clásico Mundial. Sin embargo, el dirigente Yadier Molina informó este jueves que todavía desconoce quién será el iniciador en ese encuentro.

José “Cheo” Rosado, coach de lanzadores de la novena boricua, compartió a este medio que tampoco descartan utilizar solo el bullpen frente a los canadienses. Aun así, el derecho, de 33 años, aseguró que está disponible para lanzar cuando lo llamen, ya sea como abridor o relevista, y que lo hará utilizando las Adidas BadBo 1.0.

“Yo voy pa’ encima con ellas. Son súper cómodas. Hoy las estaba usando para ver cómo se sentían y me gustaron mucho”, afirmó de León.

De las gradas como fanático al terreno como jugador

Minutos antes, el isabelino paseaba por las gradas del Estadio Hiram Bithorn y no pudo evitar emocionarse al recordar que, hace dos décadas, estuvo en ese mismo escenario como un niño aficionado.

La escena lo conmovió hasta las lágrimas. De León recordó que, cuando tenía apenas 13 años, asistió a los juegos del Clásico Mundial de Béisbol 2006 en ese mismo estadio, cuando Puerto Rico fue sede del torneo en su año de inauguración.

José de León entre lágrimas en una de las gradas del Estadio Hiram Bithorn. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Yo llevo soñando con este momento desde el 2006. Tenía 13 años y estaba aquí en estos bleachers y, mano, se me dio. ¡Qué bendición!”, expresó de León en un video publicado por la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) en sus redes sociales.

El derecho, quien ya ha tenido la oportunidad de vestir el uniforme de Puerto Rico en las pasadas dos ediciones del certamen mundialista, también reflexionó sobre el impacto que puede tener el equipo en los niños que visitarán esas mismas gradas desde este viernes cuando los boricuas debuten ante Colombia a las 7:00 p.m.

El Team Rubio y Colombia figuran en el Grupo A junto a Panamá, Canadá y Cuba.

“(Yo estoy) acordándome de cuando era chiquito y pensando en todos esos niños que van a tener la oportunidad de poder vernos y soñar en grande para que eventualmente también ellos sean los que estén aquí. Nunca paren de soñar. Todo lo que ustedes quieran hacer, si se lo proponen y luchan para eso se puede”, agregó el isabelino.

De León fue protagonista en el Clásico del 2023 al lanzar 5.2 entradas y ponchar a 10 bateadores ante Israel, en lo que terminó siendo un juego perfecto para la novena boricua.