Tokio. Es el efecto Shohei Ohtani.

Ohtani bateó un grand slam en la segunda entrada el viernes en el Clásico Mundial de Béisbol, impulsando a Japón a una rápida ventaja de 4-0 sobre Taiwán. También bateó un doblete en su primera entrada.

Esa fue la acción del principio del partido.

También ofreció un gran espectáculo en la práctica de bateo horas antes de que empezara el partido, entusiasmando a muchos que habían viajado desde lejos para verlo.

Lia Chan, su marido How y otros familiares volaron desde Singapur, a unas siete horas de vuelo de Tokio, sólo para ver jugar a Ohtani en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Y el béisbol ni siquiera es popular en Singapur”, dijo Lia, que estaba sentada unas filas detrás del home. “Conocemos el béisbol, lo vemos, pero cuando llegó Ohtani se ha ido de las manos”.

Lia, su marido y otros singapurenses de su grupo se contaban entre los 40,000 presentes en el estadio el viernes, y eso que sólo se trataba de una práctica de bateo horas antes del segundo partido del Grupo C.

Ohtani sabe de drama.

Hizo esperar al público durante unos 30 minutos, mientras otros jugadores japoneses practicaban y cientos de periodistas con cámaras, teléfonos y trípodes se arremolinaban en una zona acotada del campo.

Finalmente, Ohtani salió del banquillo y esperó su turno alrededor de la jaula de bateo, abrazó a algunos jugadores, entabló una conversación trivial y saludó a algunos aficionados en una zona destinada a los patrocinadores.

Los aficionados de las gradas se levantaron para ver mejor. Pero los asistentes les pidieron que se sentaran con carteles en japonés e inglés que decían: “Por favor, observen desde sus asientos”: “Por favor, observen desde sus asientos”.

Ohtani realizó unos 25 swings, golpeó unas 10 bolas fuera del parque y otras pocas contra el muro del campo.

Cuando terminó la práctica de bateo, salió corriendo para dar las gracias al lanzador, hizo una leve reverencia, recogió unas cuantas pelotas sueltas y las arrojó a la tolva. Luego, con un bate en cada mano, salió trotando del campo para prepararse para el partido contra Taiwán.

“¿Quién hace cosas así?” Dijo Lia. “Está en otra liga”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.