Denver. LeBron James rompió el récord de Kareem Abdul-Jabbar de goles de campo en su carrera en la derrota de los Lakers de Los Angeles 120-113 ante Denver el jueves por la noche, con los Nuggets recibiendo 28 puntos cada uno de All-Stars Jamal Murray y Nikola Jokic.

James se lesionó el codo izquierdo al completar una güira que acercó a Los Ángeles a 110-106 a falta de cuatro minutos y abandonó el partido. Regresó cuando quedaban 2:05 y los Lakers perdían por un punto. Los Lakers, sin embargo, nunca fueron capaces de tomar la delantera, ya que los Nuggets lograron una victoria crucial de principio a fin.

Relacionadas

  1. Lionel Messi y el Inter de Miami son recibidos por Donald Trump en la Casa Blanca

  2. ¡Empezó el show! Shohei Ohtani conecta un grand slam en el debut de Japón en el Clásico Mundial

  3. Bad Bunny sorprende al Team Rubio con sus Adidas BadBo 1.0: “Es un detallazo”

  4. Puerto Rico arranca el Clásico Mundial ante Colombia con Seth Lugo en la loma: “Tenemos un buen plan”

  5. Edwin “Sugar” Díaz quiere terminar su misión con el equipo de Puerto Rico en el Clásico

James terminó con 16 puntos, junto a los 27 de Luka Doncic.

Jokic logró su 23er triple-doble de la temporada con 28 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias para compensar nueve pérdidas de balón y ayudar a los Nuggets (39-24) a mantenerse un paso por delante de los Lakers (37-25) en la Conferencia Oeste.

Aparte de su canasta récord en el primer cuarto -el 15,838º tiro de campo de sus 23 años de carrera-, James logró un par de canastas sensacionales: una canasta rápida con efecto sacacorchos y un salto fuera de balance desde 4 metros que puso a los Lakers 64-54 al descanso.

Y dio tres asistencias consecutivas que dejaron boquiabiertos a los Lakers, que remontaron en el último cuarto, pero se quedaron a las puertas.

Los Nuggets consiguieron una ventaja de 16-3 y 15 puntos, pero las pérdidas de balón mantuvieron a los Lakers a tiro toda la noche.

Los 20 puntos de Murray en la primera parte ayudaron a los Nuggets a mantener el control. El alero Aaron Gordon se ejercitó en la cancha antes del partido, pero a la hora de juego ya estaba vestido de calle. Apartado desde el 23 de enero por un tirón en los isquiotibiales, se espera que Gordon vuelva a la acción el viernes por la noche contra los Knicks.

El otro pilar defensivo de Denver, el escolta Peyton Watson, también ha estado de baja por un tirón en los isquiotibiales y los Nuggets tampoco pudieron contar con los aleros Cam Johnson (esguince en el tobillo derecho) y Spencer Jones (distensión en el hombro derecho).

El pívot de los Lakers Deandre Ayton salió en la primera mitad con una lesión de rodilla y no regresó.

Doncic sumó su 15ª falta técnica de la temporada. Se enfrentará a una suspensión automática de un partido si recibe otra.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.