Denver. LeBron James rompió el récord de Kareem Abdul-Jabbar de goles de campo en su carrera en la derrota de los Lakers de Los Angeles 120-113 ante Denver el jueves por la noche, con los Nuggets recibiendo 28 puntos cada uno de All-Stars Jamal Murray y Nikola Jokic.

James se lesionó el codo izquierdo al completar una güira que acercó a Los Ángeles a 110-106 a falta de cuatro minutos y abandonó el partido. Regresó cuando quedaban 2:05 y los Lakers perdían por un punto. Los Lakers, sin embargo, nunca fueron capaces de tomar la delantera, ya que los Nuggets lograron una victoria crucial de principio a fin.

James terminó con 16 puntos, junto a los 27 de Luka Doncic.

Jokic logró su 23er triple-doble de la temporada con 28 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias para compensar nueve pérdidas de balón y ayudar a los Nuggets (39-24) a mantenerse un paso por delante de los Lakers (37-25) en la Conferencia Oeste.

Aparte de su canasta récord en el primer cuarto -el 15,838º tiro de campo de sus 23 años de carrera-, James logró un par de canastas sensacionales: una canasta rápida con efecto sacacorchos y un salto fuera de balance desde 4 metros que puso a los Lakers 64-54 al descanso.

Y dio tres asistencias consecutivas que dejaron boquiabiertos a los Lakers, que remontaron en el último cuarto, pero se quedaron a las puertas.

Los Nuggets consiguieron una ventaja de 16-3 y 15 puntos, pero las pérdidas de balón mantuvieron a los Lakers a tiro toda la noche.

Los 20 puntos de Murray en la primera parte ayudaron a los Nuggets a mantener el control. El alero Aaron Gordon se ejercitó en la cancha antes del partido, pero a la hora de juego ya estaba vestido de calle. Apartado desde el 23 de enero por un tirón en los isquiotibiales, se espera que Gordon vuelva a la acción el viernes por la noche contra los Knicks.

El otro pilar defensivo de Denver, el escolta Peyton Watson, también ha estado de baja por un tirón en los isquiotibiales y los Nuggets tampoco pudieron contar con los aleros Cam Johnson (esguince en el tobillo derecho) y Spencer Jones (distensión en el hombro derecho).

El pívot de los Lakers Deandre Ayton salió en la primera mitad con una lesión de rodilla y no regresó.

Doncic sumó su 15ª falta técnica de la temporada. Se enfrentará a una suspensión automática de un partido si recibe otra.

