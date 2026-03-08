Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

Eddie Rosario aún recuerda con claridad la primera vez que salió al terreno vistiendo el uniforme de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.

Era el segundo juego de los boricuas de la edición 2013, su rival en turno era Venezuela y el escenario era el Estadio Hiram Bithorn, una de las sedes de la fase de grupos de ese año. El veterano jardinero todavía no había debutado en las Grandes Ligas, pero describe esa noche como la experiencia más emocionante que ha vivido.

A sus 21 años, quería demostrar que tenía las cualidades para pertenecer a un grupo encabezado por Carlos Beltrán, Yadier Molina y Alexis Ríos bajo la dirección de Edwin Rodríguez, y sentía que tenía toda la presión del mundo en sus hombros.

“El 2013 fue como quien dice mi debut. Mi primer juego fue contra Venezuela. Fue el día que más emocionado me sentí en la vida. Gracias a Dios, tuve una gran jugada en el séptimo inning que atrapé la bola en la verja”, rememoró Rosario en una conferencia antes del partido entre Puerto Rico y Panamá.

“Esos gritos que escuché esa noche me inspiraron para seguir luchando y representando a Puerto Rico. Gracias a ese Clásico, tuve el privilegio de compartir con grandes peloteros y aprender de ellos”, continuó.

Durante los 13 años que han pasado desde su debut en un Clásico Mundial, han ocurrido muchas cosas que han cambiado el rol del guayamés, de 34 años, dentro del equipo de Puerto Rico. En el transcurso de esta última década, fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2021 y ese mismo año ganó la Serie Mundial con los Braves de Atlanta.

Además, se proclamó tres veces campeón en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con los Indios de Mayagüez en 2011-12, 2012-13 y 2024-25. Esto, sumado a las bajas de Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez, lo convirtieron en una de las figuras de mayor veteranía en el Team Rubio que Puerto Rico llevó este año al Clásico Mundial.

“Me siento orgulloso porque hoy en día los muchachos me ven a mí y me piden consejos. Para eso estamos aquí. Me siento agradecido de la carrera que he tenido y en todos los Clásicos que he estado”, compartió el guardabosques.

Rosario y Martín “Machete” Maldonado son los únicos peloteros que han participado en las últimas cuatro ediciones del torneo dentro de la novena que los boricuas presentaron este año, conformada en su mayoría por 17 debutantes. El dirigente Yadier Molina, quien fue su compañero en 2013 y 2017, fue quien abogó para que hiciera el equipo.

La experiencia de Rosario en los escenarios más importantes del béisbol le ha ganado el respeto no solo de uno de los mejores receptores de todos los tiempos, sino también de las más de 36 mil personas que se dieron cita a los primeros dos juegos del Team Rubio.

“¡Eddie! ¡Eddie! ¡Eddie!”, era el nombre que retumbaba en el Estadio Hiram Bithorn cada vez que consumía un turno el viernes ante Colombia y el sábado frente a Panamá. Ambas noches fueron productivas para el guayamés en su rol como bateador designado.

The Hiram Bithorn crowd loves them some Eddie Rosario pic.twitter.com/QEx2I8Hwdz — Matt Monagan (@MattMonagan) March 7, 2026

En la victoria ante los colombianos, bateó de 2-1, impulsó una carrera, anotó otra y recibió dos bases por bolas. Al día siguiente, aportó en el dramático triunfo sobre los panameños en el mismo rol al batear de 3-1 con una carrera anotada y un boleto.

“A mí no me pasa nada por la mente, lo que estoy pendiente es al pitcher. Lo que quiero es dar una línea. Lo que pasa en las gradas se queda en las gradas”, comentó Rosario cuando se le preguntó acerca de lo que piensa mientras está en la caja de bateo.

“Yo estoy enfocado en el juego. Trato de que nada me desconcentre, pero es un orgullo poner a vibrar el escenario. Para eso estamos aquí. Soy un boricua orgulloso de Guayama, y de verdad se siente especial”, añadió.

Rosario todavía está sin contrato en el béisbol organizado, a pesar de sus 11 años de experiencia en las Grandes Ligas. Viene de jugar con los Indios en la campaña anterior de la LBPRC, en la que enfrentó problemas ofensivos al batear para .216 con un cuadrangular y 11 empujadas. En 2025, también formó parte de los Dodgers de Los Ángeles y de los Braves en las Mayores, pero ninguna de las dos organizaciones mostró interés en retenerlo.