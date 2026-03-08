Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

Aunque no pudo defender los colores de Puerto Rico en el terreno, el corazón del boricua Francisco Lindor ha estado con el equipo durante el Clásico Mundial de Béisbol.

El campocorto de los Mets de Nueva York ha seguido de cerca los partidos desde su hogar, compartiendo con sus seguidores a través de las redes sociales la intensidad con la que vive cada momento del torneo.

Lindor celebra desde la distancia cada jugada de la novena boricua. Así lo dejo ver el sábado, cuando Darell Hernáiz conectó el cuadrangular que le dio a Puerto Rico una dramática victoria 4-3 en la décima entrada ante Panamá.

El siore publicó en sus historias de Instagram un video que reflejaba exactamente lo que sentían algunos de los 18,925 fanáticos que se dieron cita en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

“¡Vamos arriba, puñ...!”, gritó emocionado mientras celebraba el tablazo por el jardín izquierdo que dejó en el terreno a los panameños.

La pasión del boricua también quedó captada en otro video en el que Enrique “Kike” Hernández, lo llamó por videollamada desde el terreno mientras el público en el Bithorn entonaba a todo pulmón la canción “Preciosa”. Al otro lado de la pantalla, Lindor escuchaba, gritaba, cantaba y sonría.

En sus historias también aparecen sus hijas, Kalina y Amapola, apoyando al Team Rubio.

Lindor no pudo participar del certamen mundialista debido a que una aseguradora autorizada por Major League Baseball (MLB, por sus siglas en inglés) no aprobó la póliza de seguros necesaria.

A inicios de febrero, el puertorriqueño fue sometido a una operación tras una fractura del hueso ganchoso en la mano izquierda, que lo alejó totalmente de la posibilidad de verlo en uniforme con la novena boricua.

Puerto Rico, que descansa este domingo, ostenta marca de 2-0 en el Grupo A. El lunes enfrentarán a Cuba (1-0) en el tercer choque de la fase de grupos.