El equipo nacional de Cuba mantuvo su paso perfecto en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 al derrotar a Colombia por marcador de 7-4, en su segundo juego del torneo este domingo en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

Los cubanos colocaron su récord en 2-0. Mientras, Colombia puso su marca en 0-3 y vio desvanecer la posibilidad de avanzar a la segunda ronda del certamen mundialista.

Dos jonrones de Cuba temprano en la primera entrada marcaron el ritmo del encuentro. En la parte baja del primer episodio, Ariel Martínez conectó un cuadrangular con dos corredores en base para darle la vuelta al marcador y poner el juego 3-1, después de que Colombia abriera la pizarra con un elevado de sacrificio de Jordan Díaz que impulsó a Michael Arroyo.

Más tarde, Erizbel Arruebarrena sacudió otro vuelacerca por el jardín izquierdo tras un elevado de out de Alfredo Despaigne, ampliando la ventaja cubana a 4-1.

En la parte alta de la sexta entrada, Colombia buscó recortar la ventaja. Gustavo Campero conectó un doble que llevó a Gio Urshela hasta tercera base, luego de que este recibiera un boleto gratis. Después, Tito Polo bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho que permitió a Urshela anotar para la segunda carrera de la novena.

Cuba amplió su ventaja en la parte baja del sexto capítulo luego de un error de Polo, quien dejó caer un batazo de Leonel Moas Jr. La quinta carrera llegó de las piernas de Yoelkis Guibert.

Acto seguido, el equipo sumó dos anotaciones más para el 7-2 con un triple de Yiddi Cappe por encima del bosque izquierdo.

Con dos corredores en base, Ursehla conectó una línea por segunda base para empujar la tercera carrera de Colombia en la parte alta de la séptima entrada. Con el tránsito lleno, Polo fue golpeado por un lanzamiento de Emmanuel Chapman, permitiendo la cuarta anotación del equipo colombiano.

En la octava entrada, con dos hombres en base, Denovan Solano bateó para doble matanza y culminó la amenaza de Colombia.

Por Cuba, Denny Larrondo se acreditó el triunfo al lanzar dos entradas completas, permitir una carrera, ponchar a un rival y conceder cuatro boletos. El revés fue para Luis Patiño, quien dio paso a dos imparables, cuatro carreras en un tercio de entrada.

El siguiente compromiso de Cuba será el lunes contra Puerto Rico, en lo que será un choque de invictos. De otro lado, más temprano, Colombia enfrentará a Panamá, que previo a su duelo del domingo en la noche ante Canadá, juegan para 0-2.