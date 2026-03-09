Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

El utility boricua de los Dodgers de Los Ángeles, Enrique “Kike” Hernández, regresó el domingo a Arizona para reintegrarse a los campos primaverales del equipo luego de pasar unos días junto al equipo Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.

Hernández había viajado a la isla para acompañar a la novena boricua luego de aceptar una invitación del capitán Martín “Machete” Maldonado para acompañar al equipo durante los primeros dos choques. Puerto Rico salió airoso de ambos partidos.

Su breve estadía con el equipo, a poco más de una semana del nacimiento de segundo hijo Santiago José, fue valorada por el dirigente del conjunto puertorriqueño, Yadier Molina, quien destacó el impacto del veterano dentro del clubhouse y dugout.

“Muy contento de verlo aquí, aunque fue corto el tiempo. Me hubiese encantado tenerlo por mucho más tiempo”, expresó Molina durante la conferencia de este lunes previo al choque de invictos entre Puerto Rico y Cuba.

“Tremendo ser humano, tremendo compañero de equipo, ayudó a estos jóvenes a prepararse a jugar con confianza y pienso que eso es bien importante”, agregó el piloto.

Hernandez, de 34 años, habría quedado fuera del róster final de 30 jugadores que armó la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) debido a la cirugía en el codo izquierdo a la que se sometió el pasado noviembre. Había participado de las pasadas dos ediciones del certamen mundialista.

“Pienso que el mensaje que estamos llevando a estos jóvenes, es bien importante porque son el futuro de nuestro equipo y pienso que Kike hizo eso”, comentó Molina.

Hernández, ahora continuará su preparación con los Dodgers, equipo con el pactó por $4.5 millones y una temporada, en el Camelback Ranch-Glendale, en Arizona.