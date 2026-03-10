El gerente general Carlos Beltrán confirmó este martes que José Berríos estará disponible para lanzar por el equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol a partir de los cuartos de final, que se celebrarán entre el 13 y 14 de marzo en el Daikin Park de Houston, Texas.

Berríos no recibió la autorización de los Blue Jays de Toronto para subir al montículo en la primera ronda del torneo tras lidiar con problemas en el codo derecho y en el tendón del bíceps durante la temporada pasada de las Grandes Ligas.

“Tuve una conversación ayer con él (José Berríos). Está disponible para ayudarnos en Houston. Ahora lo que hay que determinar es la manera como lo vamos a utilizar. Es un detalle que tengo que consultar con Yadier Molina (dirigente) y José ‘Cheo’ Rosado (coach de lanzadores) para ver de qué manera será más efectiva para usarlo”, expresó Beltrán a Primera Hora previo al último juego de los boricuas en la fase de grupos.

“Estoy contento porque, al final del día, José es una pieza importante de nosotros y del Clásico. Nosotros contábamos con su presencia desde el principio. Surgió una situación que no se le dio el permiso, pero nos alegra saber que lo vamos a tener después de que supimos manejarnos aquí en Puerto Rico y clasificamos para esa segunda ronda”, continuó.

A su vez, Beltrán compartió que Berríos no tendrá restricciones en la cantidad de lanzamientos que podrá tirar. Como los demás lanzadores, se regirá al límite de 80 lanzamientos por juego establecido por el Clásico Mundial para abridores y relevistas en los cuartos de final. Aunque si un lanzador alcanza esa cifra en medio de un turno al bate, puede terminar de enfrentar a ese bateador antes de ser retirado.

Por su parte, Molina informó más tarde en la conferencia previa al partido contra Canadá que Seth Lugo será el abridor de Puerto Rico en los cuartos de final. El derecho también estuvo a cargo de la apertura ante Colombia, juego en el que se apuntó la victoria tras lanzar cuatro entradas en blanco con tres ponches, dos bases por bolas y tres sencillos permitidos, mientras que Berríos podría hacer su debut saliendo desde el bullpen durante ese desafío.

“Tenemos el plan de Seth Lugo para empezar ese día. Contábamos con Seth a la misma vez que nos llegó la noticia de Orlando (Berríos), muy buenas noticias para nosotros. Vamos a llevar ese plan con él. Cheito ya está en contacto con Seth”, contó el exreceptor de las Grandes Ligas.

“Yo creo que vamos a verlo (Berríos) pitchando ese mismo día. Esas son las metas, pero no es oficial todavía. Estamos hablándolo, pero tener a Seth Lugo y José Berríos en un mismo juego es muy bueno. Nos da mucha planificación. Con ese bullpen listo, creo que tenemos un buen chance”, abundó.

Seth Lugo durante su salida ante Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol. ( Xavier Araújo )

Sin embargo, el Team Rubio todavía desconoce su oponente en los cuartos de final del Clásico Mundial. Con la victoria del lunes ante Cuba, los boricuas aseguraron su boleto a la siguiente fase del torneo, pero aún no tienen garantizado el liderato del Grupo A. Puerto Rico se quedaría con la primera posición de la llave si derrota a Canadá en la jornada del martes.

Esto también definirá el rival del Grupo B al que se medirá en los cuartos de final: si termina primero en su grupo, enfrentará al segundo del Grupo B; si queda segundo, se medirá al líder. Actualmente, esa llave es liderada por Estados Unidos, que marcha invicto en tres partidos (3-0), seguido por Italia (2-0), México (2-1), Gran Bretaña (1-3) y Brasil (0-4).

Para hacer posible la inclusión de Berríos en la próxima etapa del torneo, uno de los integrantes del cuerpo monticular tendrá que ser cortado. Beltrán indicó que esa decisión la tomará junto al cuerpo de instructores de Puerto Rico después de que concluya el partido contra Canadá.

Con una mezcla de juventud y experiencia, los lanzadores de Puerto Rico registra una efectividad de 0.64, la mejor en lo que va el certamen. Le siguen Venezuela (1.33), Canadá (1.50), República Dominicana (1.80), Italia (2.00) y Japón (2.12) en ese departamento.

Berríos, en cambio, viene de promediar un ERA de 4.17, su más alto en los últimos tres años, con 138 ponches y 56 bases por bola en 166 entradas para un récord de 9-5 en la temporada pasada con los Blue Jays.