Houston. Tarik Skubal no ha dormido mucho en las dos últimas noches mientras meditaba si volver a lanzar para Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol.

Al final, el as de los Tigres de Detroit y dos veces ganador del premio AL Cy Young decidió no hacerlo.

“Mis días de entrenamiento de primavera estaban programados en enero con el plan original de empezar y luego terminar”, dijo Skubal. “Y, obviamente, cuando llegué aquí mis emociones tipo de cambiado un poco, mi proceso de pensamiento cambiado un poco y trató de hacer que funcione, pero simplemente no pudo. Y lo odio, pero no pasa nada”.

Dijo que tomó la decisión después de consultar con los Tigers y el gerente A.J. Hinch, su agente Scott Boras y sus compañeros de equipo en Houston y en los entrenamientos de primavera en Florida.

“El mensaje que me han transmitido ha sido que termine mi trabajo, pero que esté con el equipo todo lo que pueda”, declaró Skubal.

Skubal puede convertirse en agente libre después de esta temporada y se espera que consiga un contrato de nueve cifras. Dijo que “probablemente” su decisión habría sido diferente si no fuera por las implicaciones del contrato.

Skubal cedió un jonrón a Nate Eaton en su primer lanzamiento el sábado por la noche, pero sólo permitió un sencillo después de eso, mientras ponchaba a cinco en tres entradas de una victoria por 9-1 sobre Gran Bretaña.

El seleccionador Mark DeRosa entiende perfectamente por qué decidió no volver a ser titular y apoya su decisión.

“Sé lo que está en juego para él”, dijo DeRosa. “Estoy encantado de que decidiera presentarse en primer lugar por nosotros -de verdad- y coger el balón para nosotros. Creo que significó mucho para muchos chicos en esa habitación. Sabemos dónde está su corazón. Si estuviera en otra situación, no se iría”.

El mes pasado, Skubal dijo que tenía la intención de hacer sólo un inicio WBC independientemente de lo lejos que los EE.UU. avanzaran porque quería permanecer en un régimen regular de entrenamiento de primavera y la rampa hasta el día de apertura con Detroit.

Dijo que le sorprendió la emoción que le produjo jugar por su país, lo que le hizo replantearse su decisión.

“Malinterpreté totalmente cómo me sentiría”, dijo. “Y siento que soy genuinamente un tipo que entiende las emociones, lanzo con muchas de ellas, pero, sí, fallé ahí, y eso es lo que hizo que esta decisión fuera difícil”.

Añadió que hará el viaje desde el campamento de los Tigres en Lakeland, Florida, hasta Miami para estar con el equipo si Estados Unidos avanza hasta allí para las semifinales y la final.

Se le preguntó si estaba tranquilo con su decisión.

“No, no, todavía no lo estoy”, dijo. “Creo que la única forma en que estaré en paz con ello será en Miami celebrando después de que ganemos todo el (improperio)”.

Skubal añadió que le encantaría lanzar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 si se permite participar a los jugadores de la MLB y que será el primero en inscribirse en el próximo CMB.

“Amo América”, dijo. “Amo a nuestro país. Amo todo lo que significa este torneo”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.