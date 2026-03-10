Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

----

República Dominicana y Venezuela protagonizarán su muy esperado duelo en el cierre de la primera fase del Clásico Mundial con una foja inmaculada y clasificados de antemano a los cuartos de final.

Los dos gigantes del béisbol caribeño se medirán el miércoles para definir el primer puesto del Grupo D y, por supuesto, cuestiones de orgullo.

Ambos quedaron con marca de 3-0 tras victorias el lunes que fueron certificadas con aportaciones de poder de dos referentes: Fernando Tatis Jr. y Ronald Acuña Jr.

PUBLICIDAD

Al abrir la jornada en el el loanDepot park de Miami, Tatis conectó un grand slam e impulsó seis carreras en la paliza 10-1 que los dominicanos le endosaron a Israel. Por la noche, Acuña conectó un jonrón e impulsó dos anotaciones y los venezolanos blanquearon 4-0 a Nicaragua.

El ganador del duelo del miércoles se enfrentará a Corea del Sur en un choque de cuartos de final en Miami el viernes. El perdedor se medirá con Shohei Ohtani y Japón en Miami el sábado.

“De nada sirve ganarle a Dominicana si se pierde contra Corea y de nada le sirve a ellos (Dominicana) si nos ganan y luego pierden en cuartos de final”, indicó el mánager venezolano Omar López. “Lo importante es el último juego, la final del Clásico”.

Su contraparte dominicano Albert Pujols también apunta lejos.

“Todo el mundo está hablando mucho del juego contra Venezuela, la prensa y los fanáticos. Eso está bien, pero nosotros vamos allá que el juego contra Venezuela”, dijo el cuarto en la lista histórica de jonrones en las Grandes Ligas. “Queremos ganar el torneo”.

El objetivo dominicano se sustenta en el extraordinario poder de fuego de su alineación.

Tatis vació las bases con su jonrón en la segunda entrada ante un cambio de 78.5 mph de Ryan Prager. El astro de los Padres de San Diego se quedó de pie en el plato y admiró su batazo indiscutible por encima del muro del jardín izquierdo.

El batazo de Tatis fue inédito para la República Dominicana en la historia del Clásico Mundial que está escenificando su sexta edición. Nunca antes habían bateado un grand slam en el torneo que lograron conquistar en 2013.

PUBLICIDAD

“Estos son momentos únicos que vamos a recordar por el resto de nuestras vidas”, dijo Tatis. “Era un sueño de niño. Vi al equipo en 2013, tenía 14 años en ese momento”.

“Poder hacer eso, tener ese tipo de situación, son momentos que nunca olvidaré”, agregó.

Tatis también aportó un sencillo de dos carreras en la séptima. Geraldo Perdomo había puesto en ventaja a los dominicanos con una base por bolas con las bases llenas.

Las seis carreras impulsadas de Tatis igualaron a Adrián González en 2009 como la segunda mayor cifra en un juego del Clásico, a una del récord de Ken Griffey Jr. en 2006.

Oneil Cruz añadió un jonrón solitario en la cuarta entrada ante Zack Weiss, un batazo que viajó 115.9 mph.

Los dominicanos suman ocho jonrones en este Clásico. México es el dueño del récord de jonrones en una edición del Clásico al acumular 14 en 2009.

Brad Ausmus asintió a una pregunta sobre el poderío dominicano: “Es el tipo de equipo que armas cuando quieres ganar en PlayStation o MLB The Show... ahora mismo son uno de los mejores equipos del planeta”.

Acuña fue la bujía de la victoria venezolana. El astro de los Bravos de Atlanta abrió el juego con base por bolas, se robó la segunda y avanzó a tercera por un error en tiro del receptor nicaragüense Ronald Rivera. Jackson Chourio remolcó a Acuña con un elevado de sacrificio.

En el tercer inning, el jonrón solitario de Acuña puso el juego 2-0. Acuña envió una slider de Danilo Bermúdez por encima de la barda entre jardín derecho y central. Ese fue el único hit permitido por Bermúdez, quien cedió dos carreras en cuatro innings.

PUBLICIDAD

Duque Hebbert relevó en la quinta y permitió el sencillo impulsor de Acuña después de que William Contreras se embasó por un error y Gleyber Torres recibió base por bolas. Wilyer Abreu conectó un elevado de sacrificio en la sexta para que anotara Luis Arráez.

El abridor Yoendrys Gómez ponchó a tres en dos entradas para llevarse el triunfo y fue seguido por seis relevistas.

Nicaragua terminó 0-4 y sigue sin ganar en ocho juegos del torneo.

Corea del Sur se une a Japón en cuartos de final

En Tokio, Corea del Sur avanzó a los cuartos de final al vencer a Australia. Los surcoreanos se unieron a Japón y Shohei Ohtani, que ya habían avanzado desde el Grupo C.

Corea del Sur, Australia y Taiwán terminaron la fase de grupos con marca de 2-2. Corea del Sur avanzó mediante un complicado sistema de desempate que se redujo a que necesitaba vencer a Australia por cinco carreras o más.

Los surcoreanos lo lograron.

Australia podría haber avanzado con la victoria o perdiendo por cuatro carreras o menos.

Japón (3-0) cerrará la fase de grupos el martes contra República Checa (0-3) en el Tokyo Dome.

Corea del Sur anotó la carrera decisiva en la novena entrada con un elevado de sacrificio de Hyun Min Ahn que remolcó a Hae-Min Park.

Bo Gyeong Moon hizo gran parte del daño por Corea del Sur con cuatro carreras impulsadas, con lo que llegó a 11 en el torneo. Australia utilizó a tres lanzadores en los tres primeros episodios, intentando frenar a los agresivos surcoreanos.

Se trata de la primera vez que Corea del Sur accede a los cuartos de final del Clásico tras de tres eliminaciones consecutivas en la fase de grupos.

PUBLICIDAD

Colombia elimina a Panamá

Reynaldo Rodríguez conectó un sencillo de dos carreras en una sexta entrada de cuatro anotaciones para que la ya eliminada Colombia (1-3), derrotase 4-3 a Panamá en el Grupo A. La derrota decretó la despedida de los panameños.

El panameño Jonathan Araúz intercambió gritos y empujones con el mánager José Mayorga cuando el bateador emergente regresó al dugout tras caer con un rodado al abrir la novena entrada. Araúz no había corrido con intensidad al salir de la caja de bateo.

Jordan Díaz conectó un elevado de sacrificio para tomar la ventaja ante Miguel Gómez en la sexta y Daniel Vellojin añadió un sencillo impulsor.

José Caballero conectó un jonrón ante Rio Gómez en la parte baja, y Jose Ramos y Christian Bethancourt aportaron sencillos productores que recortaron la desventaja a una carrera en la octava.

Rubén Tejada conectó un sencillo con un out en la novena ante Pedro García, quien luego ponchó a Enrique Bradfield Jr. y retiró a Caballero con un elevado para lograr su primer salvamento.

El ganador Austin Bergner lanzó una quinta entrada sin permitir carreras. Jorge García cargó con la derrota.

Gran Bretaña vence a Brasil en partido por honor

Ian Lewis Jr. conectó un jonrón con dos carreras impulsadas y Jazz Chisholm Jr. añadió dos hits con tres impulsadas para liderar a Gran Bretaña (1-3) en un juego de un solo hit que terminó el torneo para un par de equipos que el domingo habían quedado eliminados en el Grupo B.

Brasil (0-4) se despidió superado 47-6 en carreras y 46-14 en hits.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.