Miami. Miami está recibiendo una selección de segunda ronda en el draft de este año de Charlotte, que esencialmente se convierte en una compensación adicional para resolver una disputa que rodea el comercio que envió a Terry Rozier de los Hornets al Heat hace dos años.

La elección será la más favorable de las selecciones de segunda ronda de Golden State o Denver. El acuerdo, revelado el lunes a los directores generales de toda la liga, fue alcanzado por los equipos en medio de discusiones sobre las circunstancias que rodearon el traspaso de Rozier y sus problemas actuales relacionados con una investigación federal sobre apuestas.

Rozier se encuentra en el último año de su contrato con el Heat. Ha estado alejado del equipo desde el día siguiente a su partido inaugural de la temporada en Orlando en octubre, después de ser arrestado por funcionarios federales y acusado de ayudar a los apostantes mediante la divulgación de información que no estaba disponible para el público en general sobre su estado de juego.

En diciembre, el comisionado de la NBA, Adam Silver, calificó las circunstancias que rodean a Rozier -quien está ocupando 26.6 millones de dólares del espacio cap de los Heat esta temporada- como “una situación sin precedentes” y dijo que la liga iba a “tratar de trabajar algo a través, resolver esto con ellos.”

El objetivo, dijo Silver, era un “relevo satisfactorio”. Y los equipos finalmente se decidieron por el jugador de segunda ronda. Ninguno de los clubes hizo comentarios inmediatos.

El Heat adquirió a Rozier de los Hornets el 23 de enero de 2024 a cambio de Kyle Lowry y una elección de primera ronda del draft de 2027 que todavía tendrá que ser traspasada por Miami. La NBA estaba al tanto de la inusual actividad de apuestas de apoyo en torno a la actuación de Rozier en un partido de marzo de 2023 que jugó con Charlotte contra los Pelicans de Nueva Orleans; fue marcado por las casas de apuestas deportivas esa tarde, pero una investigación de la liga -no la investigación federal- no encontró ninguna razón en ese momento para impedirle jugar.

Rozier fue titular con Charlotte en ese partido del 23 de marzo de 2023 y jugó razonablemente bien en sus 9 minutos y medio de acción, con cinco puntos, cuatro rebotes, dos asistencias y un robo. Esa sigue siendo una de las dos únicas veces en su carrera que tuvo esa cantidad de puntos, rebotes y asistencias en un primer cuarto.

Rozier citó el dolor en el pie como su razón para no volver a ese partido. Los que apostaron en contra de sus “apoyos” ganaron las apuestas.

Los Hornets no han dicho si estaban al tanto de alguna investigación federal sobre la conducta de Rozier en ese momento.

Los detalles de la investigación federal no fueron revelados al Heat cuando se realizó el traspaso. Parece poco probable que Miami hubiera seguido adelante con el intercambio si hubiera sabido que existía la posibilidad de que se presentaran cargos.

Rozier ha promediado 13.9 puntos por partido en su carrera, que incluye paradas en Charlotte y Boston antes de llegar a Miami. Con los Heat jugó 95 partidos.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.