El receptor boricua Martín “Machete” Maldonado no pudo evitar viajar en el tiempo tras ver el debut del prospecto Elmer Rodríguez‑Cruz con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol. Para el capitán puertorriqueño, la presentación del derecho frente a Cuba evocó el primer capítulo del bayamonés José Berríos con la novena boricua en la edición del torneo de 2013.

El joven, de 22 años, y segundo mejor lanzador en la finca de los Yankees de Nueva York abrió el partido del lunes ante Cuba y se acreditó la victoria al lanzar tres entradas sin permitir carreras. El serpentinero toleró un solo imparable, concedió tres bases por bolas y ponchó a tres bateadores, en el triunfo que mantuvo al Team Rubio invicto con marca de 3-0 y selló el pase de Puerto Rico a los cuartos de final del torneo.

“Elmer estaba un poquito nervioso al principio, que es normal. Me recuerda mucho a José Berríos cuando pitchó en el 2013”, expresó Maldonado en conferencia de presa tras el triunfo boricua.

Rodríguez-Cruz abrió su labor en la lomita con una base por bolas al cubano Roel Ramos. En la segunda entrada, volvió a otorgar un boleto a su primer bateador, esta vez a Erisbel Arruebarrena. El único hit que permitió fue un doble de Yiddi Cappe en el tercer episodio.

“Estamos hablando de un muchacho joven que no está acostumbrado a estar en este evento. Fue tremendo trabajo. Con Yadier, conmigo, con el mismo Victor ”Tavo" Ramos hemos estado hablando con él. El primer inning ya pasó y no lució cómo esperamos, como ustedes lo vieron en el juego contra Boston, pero habernos dado la oportunidad de tres innings fue grande", sostuvo el veterano, de 39 años.

Maldonado se refiere al partido de fogueo de la pasada semana, en el que Rodríguez-Cruz lanzó también tres entradas en blanco, en las que ponchó a dos y concedió dos bases por bolas frente a los Red Sox de Boston. Asimismo, en su debut en los campos primaverales con los Yankees frente a los Orioles de Baltimore tiró otros tres episodios en cero.

En cambio, el debut de Berríos con Puerto Rico en el Clásico de 2013 estuvo marcado por un revés, 4-2, ante República Dominicana. En aquella ocasión con 18 años, el derecho entró como relevista. Trabajó 1.2 entradas, permitió tres imparables y dos carreras, regaló un boleto y ponchó a un bateador. En dicho capítulo, ‘Machete’ defendió la inicial.

“Tiene más o menos el mismo (repertorio) que Berríos con el sinker, el sweeper, con la curva y el cambio", comentó.

“Pero lo importante que yo creo, fue que vi que atacó la zona con su mejor pitcheo que es el sinker y dejó que la defensa hiciera tremendo trabajo detrás de él", agregó.

El capitán de los boricuas aseguró que tanto Elmer como Eduardo Rivera, abridor del choque del sábado ante Panamá y jugador de liga menor de Boston, serán las próximas caras de iniciadores puertorriqueños en las Grandes Ligas. Rivera también tiene 22 años.