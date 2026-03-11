Yadier Molina, uno de los receptores más laureados en la historia de las Grandes Ligas, opinó el martes sobre la controversia entre Cal Raleigh y Randy Arozarena tras el juego entre Estados Unidos y México en la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol.

Esto después de que Raleigh se negara a darle la mano a Arozarena cuando este se acercó a la caja de bateo para consumir su turno, a pesar de ser compañeros por las pasadas dos temporadas de las Mayores con los Mariners de Seattle.

“De mi parte, yo siempre saludé a quien me saludaba. Eso se te enseña en tu casa, pienso yo, no importa que estemos jugando. Al contrario, pienso que un saludo no mata a nadie. Yo vi eso y pienso que estuvo mal del cátcher. No me gusta para nada. Yo no lo haría, pero cada cual tiene sus propias decisiones. A mí no me gusta”, expresó Molina en una conferencia previo al partido entre Puerto Rico y Canadá en el Estadio Hiram Bithorn.

PUBLICIDAD

Cal Raleigh declined to shake hands with his Mariners teammate Randy Arozarena 😳



(via @EvaLaMorte) pic.twitter.com/MMauZFb46k — Bleacher Report (@BleacherReport) March 10, 2026

Raleigh, por su parte, insistió que no tiene ningún problema con Arozarena, aunque su compañero arremetió con una diatriba vulgar después de que lo dejara con la mano extendida para un apretón de manos.

El altercado se volvió viral cuando Arozarena, el jardinero dos veces All-Star que juega para México, insultó a Raleigh ante un reportero después de que el receptor de Estados Unidos no aceptara un apretón de manos antes de un turno al bate en la victoria de los estadounidenses por 5-3.

Al hablar en español con el periodista mexicano Luis Gilbert, Arozarena afirmó que Raleigh “primero que dé gracias a Dios que tiene buenos papás, bien educados”, y contó que recientemente los abrazó durante un saludo amistoso en el hotel del equipo.

Luego usó jerga obscena cubana y mexicana para insultar a Raleigh antes de pasar al inglés y decir que Raleigh podía meterse su “good to see you” por el trasero. Arozarena nació en Cuba, pero desertó a México para perseguir una carrera en las Grandes Ligas.

Arozarena se había agachado para saludar a Raleigh, que estaba en cuclillas como receptor en el plato, y Raleigh se negó a devolverle la mano. Raleigh pareció decirle algo a Arozarena durante el intercambio en el plato que pudo haber provocado al astro mexicano.

Arozarena pareció estar visiblemente molesto con Raleigh, aunque no estaba del todo claro si solo se estaba divirtiendo a costa de sus compañeros. Ambos han sido compañeros desde que Arozarena fue traspasado de Tampa Bay a Seattle durante la temporada de 2024.

PUBLICIDAD

Raleigh describió a Arozarena como un “hermano” del béisbol mientras explicaba que no había tensión entre los compañeros.

“Las emociones están a flor de piel”, le dijo Raleigh a los reporteros. “Aquí no hay ningún problema. Como dije, para mí no hay historia. No me lo estoy tomando como algo importante, y no creo que él tampoco”.

Randy Arozarena esquiva un lanzamiento durante el cuarto inning del juego contra Esatdos Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol. ( Ashley Landis )

El mánager de los Mariners, Dan Wilson, informó el martes a los reporteros que planeaba hablar con ambos jugadores.

“Estos muchachos son atletas increíbles por su competitividad, y ahí es donde están, y por eso han llegado al nivel al que han llegado”, indicó Wilson. “Pero también sé que nuestro equipo se quiere profundamente. Y uno de los ingredientes clave que tenemos en ese clubhouse es cuánto se quieren, así que no anticipo que esto vaya a ser ningún tipo de problema”.

Wilson no espera que lo que haya pasado entre los dos se prolongue hasta la temporada regular. Los Marineros tuvieron marca de 90-72 en 2025 y ganaron el primer título de la División Oeste de la Liga Americana de la franquicia desde 2001 en gran parte gracias a Raleigh, quien se convirtió en el séptimo jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar 60 jonrones en una temporada.

“La competitividad es competitividad”, dijo Wilson. “No importa. A veces es un juego en el patio trasero. Lo que sea. Estos muchachos son competitivos. Pero como dije, creo que el cariño que se tienen el uno al otro va a brillar”.

Aaron Judge conectó un jonrón de dos carreras y Roman Anthony añadió un batazo de tres carreras en un gran tercer inning para conducir a Estados Unidos a la victoria. Estados Unidos quedó con marca de 3-0 y se medirá con Italia (2-0) el martes por la noche, con la intención de asegurar un lugar en los cuartos de final en Houston este fin de semana.

Jarren Duran pegó dos jonrones por México (2-1), que enfrentará a Italia el miércoles por la noche en el último juego del Grupo B.

“Odio que esto sea un problema. De verdad no creo que sea gran cosa, una gran historia”, dijo Raleigh. “No debería ser un tema. Quiero a Randy. Le tengo todo el respeto a él y al equipo de México”.